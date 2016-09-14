فاضلاب؛ میهمان ناخوانده رودخانه کرج

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رودخانه حفاظت شده کرج منبع مهم تامین آب شرب تهران و کرج و زیستگاه اصلی ماهی خال قرمز است، این ماهی قزل آلا یکی از منحصر به فرد ترین ماهی های دنیا به شمار می رود که مهمترین خاستگاه و زیستگاه اش همین رودخانه کرج است، به واقع بیراه نیست اگر بگوییم حیات جاده چالوس به رودخانه کرج وابسته است.

اما این منبع خدادادی که جان می بخشد هر از چندگاهی به دلیل سهل انگاری و بی احتیاطی ساکنان مجاور رودخانه اعم از مراکز خدماتی- پذیرایی، روستاییان و ساکنان باغ ویلاها آلوده می شود، آلودگی های از قبیل تخلیه نفت، گازوئیل و یا سپتیک های فاضلاب، بحث آلودگی محیط زیست به ویژه آلودگی رودخانه ها که منبع شرب شهروندان هستند همیشه مورد توجه متولیان بوده و است به طوری که حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز بیستم شهریور ماه در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه گل و گیاه کرج بر ساماندهی رودخانه کرج تاکید کرد و گفت: رهاسازی سپتیک های فاضلاب در این رودخانه تبدیل به معضلی برای محیط زیست شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: در طول روز این رودخانه عاری از آلودگی است اما شب ها سپتیک های رها شده سبب آلودگی آن می شوند.

در طول روز رودخانه کرج عاری از آلودگی است اما شبها سپتیک های رها شده سبب آلودگی آن می شوند دادستان حساسیت دولت و محیط زیست را به همین سبب دانست و افزود: کشورهای اروپایی برای محیط زیست ارزش قائلند و در رودخانه های شهر ماهی قزل آلا پرورش می دهند در حالی که ماهی ارزشمندی که در سد کرج پرورش می یافت، به سبب آلودگی از بین رفته است.

حمیدرضا لشکری، رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج در پاسخ به خبرنگار مهر درباره آخرین اقدامات انجام شده در راستای کاهش آلودگی رودخانه کرج گفت: واحدهای پذیرایی واقع در محور کرج - چالوس عمدتا مخازن جمع آوری فاضلاب خود را توسط تانکر حمل و تخلیه می کنند اما افرادی نیز وجود دارند که تخلفاتی را مرتکب می شوند.

وی با بیان اینکه چندی است متوجه شدیم برخی از این تانکرهای جمع آوری فاضلاب به صورت شبانه و پنهانی فاضلاب های خود را به درون رودخانه کرج تخلیه می کنند، افزود: پیرو این مهم تصمیم گرفتیم گشت های شبانه ای را فعال کنیم تا متخلفان مورد شناسایی قرار بگیرند.

رئیس اداره محیط زیست شهرستان کرج خاطرنشان کرد: گشت های رصد تخلفات و نظارتی بدون اطلاع قبلی و ضربتی انجام می شود تا متخلفان شناسایی شوند.

وی با اشاره به اینکه در این راستا از ظرفیت پرسنل اداره محیط زیست کرج استفاده شده است، تصریح کرد: افراد متخلف در این حوزه طبق قانون مجازات می شوند.

لشکری با تاکید بر اینکه بر اساس قانون آلودگی آب رودخانه مجازاتی را برای متخلفان در بر خواهد داشت، گفت: توقف فعالیت فرد متخلف و اعمال مجازات ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی برای این دسته از تخلفات در نظر گرفته شده است.

در حالی شاهد ارائه اظهارات در خصوص این مسئله و همچنین گشت های شبانه محیط زیست هستیم که برخی افراد متخلف برای سود بیشتر واحدهای پذیرایی کام رودخانه کرج را تلخ می کنند.

پیش از این احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در نشستی گفته بود؛ برای برخورد با تخلفات هیچ گونه تبعیضی صورت نمی گیرد و تخلف صاحبان قدرت برای رسیدگی در اولویت قرار دارد.

حاجی رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز نیز در خصوص اجرای مصوبات شورای امنیت ملی و عدم تخریب اماکنی که در حریم رودخانه کرج واقع شده اند، گفته بود: اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی به عهده استانداری است و حکم تخریب ویلاهایی که در حریم رودخانه قرار دارند، باید توسط آنان اجرایی شود.