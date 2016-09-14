آخرین خبرها از فیلم کیانوش عیاری/ بازیگران اصلی انتخاب شدند

حسن آقاکریمی مدیر تولید فیلم سینمایی «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این اثر گفت: این فیلم ۳۱ شهریور و یا اول مهرماه کلید می خورد. تقریبا تمام عوامل آن قطعی شده اند و تنها چند بازیگر فرعی به گروه اضافه می شود.

وی افزود: بازیگران اصلی «کاناپه» شهاب حسینی، ابوالفضل پورعرب و مهدی هاشمی هستند و درباره بازیگران خانم این فیلم هم باید بگویم پیش از این کیانوش عیاری برای حضور بازیگران خانم فراخوان داده بودند و پس از انجام تست این افراد از بین ۳ هزار نفر انتخاب شدند و به این ترتیب آتوسا انواریان و فرگل فربخش به عنوان بازیگران زن در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

مدیرتولید فیلم سینمایی «کاناپه» درباره داستان این فیلم توضیح داد: این فیلم روایت زندگی ۲ خانواده ای است که می خواهند با هم وصلت کنند اما در نهایت یک کاناپه باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی آنها می شود. در این فیلم ابوالفضل پورعرب نقش پدر شهاب حسینی و شهاب حسینی نقش داماد را ایفا می کند، مهدی هاشمی نقش پدر عروس یعنی فرگل فربخش را بازی می کند، آتوسا انواریان هم ایفاگر نقش مادر عروس است.

آقا کریمی ادامه داد: «کاناپه» مسایل روز جامعه را به تصویر می کشد به همین دلیل فکر می کنم می تواند ارتباط خوبی با مخاطبان برقرار کند. فیلمبرداری این فیلم در ۴۰ جلسه در تهران انجام می شود و آن را به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر می رسانیم.

وی عنوان کرد: بخشی از سرمایه با مساعدت شهاب حسینی تامین شد و بخشی را محمد امامی سرمایه گذار «شهرزاد» تامین کرد البته عیاری پیش از این طرح یک فیلم دیگر را به بنیاد سینمایی فارابی ارایه داده بود که ما برای آن فیلم از فارابی وام گرفتیم اما آن وام را برای «کاناپه» استفاده می کنیم.

آقا کریمی در پایان خاطرنشان کرد: لیست افرادی که تاکنون حضورشان در «کاناپه» قطعی شده است عبارتند از نویسنده و کارگردان: کیانوش عیاری، مجری طرح: شاهرخ دستور تبار، دستیار اول برنامه ریز: شبنم عرفی نژاد، دستیار دوم کارگردان: مازیار حاجتی، عکاس: مزدک عیاری، طراح گریم: مهدیه اعرابی، اجرای گریم: نازنین عرفی نژاد و وحدت سرچونی، مدیر فیلمبرداری: داریوش عیاری، دستیار اول مدیر فیلمبرداری: محمد پرچ، صدابردار: علیرضا غفاری نژاد، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، مدیر تدارکات رضا صادق، دستیاران تدارکات: مهدی سبحانی و مهدی بختیاری.