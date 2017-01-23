به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه فیلم سینمایی «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری چندی پیش با عجله و در ساعات پایانی موعد تحویل فیلم ها به دبیرخانه سی و پنجمین جشنواره رسید ولی درنهایت به این رویداد سینمایی راه نیافت و با توجه به حساسیت‌هایی که عیاری در فیلمسازی خود دارد به نظر می رسد این فرصت در اختیار اوست تا بتواند بار دیگر سراغ فیلم رفته و با یک بازنگری در صورت لزوم برخی از پلان‌های جا مانده را فیلمبرداری کند.

این فیلم به دلیل مساله ممیزی به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر راه نیافت. استفاده از کلاه گیس به جای موی بانوان دلیل این ممیزی اعلام شد.

«کاناپه» روایت زندگی ۲ خانواده ای است که می خواهند با هم وصلت کنند اما در نهایت یک کاناپه باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی آنها می شود.

در این فیلم ابوالفضل پورعرب نقش پدر داماد یعنی بابک حمیدیان را ایفا می کند، فرهاد آییش نقش پدر عروس یعنی فرگل فربخش را بازی می کند، آتوسا انواریان هم ایفاگر نقش مادر عروس است.