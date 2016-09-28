شهاب حسینی از «کاناپه» جدا شد/ آغاز فیلمبرداری از ۱۰ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری که پیش از این قرار بود با حضور شهاب حسینی، ابوالفضل پورعرب و مهدی هاشمی در اول مهر ماه در تهران کلید بخورد به دلیل مشغولیت شهاب حسینی در سریال «شهرزاد» به تعویق افتاد و این بازیگر از این فیلم سینمایی جدا شد.

این فیلم از روز شنبه ۱۰ مهر ماه در تهران کلید می خورد.

«کاناپه» روایت زندگی ۲ خانواده ای است که می خواهند با هم وصلت کنند اما در نهایت یک کاناپه باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی آنها می شود.

در این فیلم ابوالفضل پورعرب نقش پدر داماد را ایفا می کند، مهدی هاشمی نقش پدر عروس یعنی فرگل فربخش را بازی می کند، آتوسا انواریان هم ایفاگر نقش مادر عروس است.