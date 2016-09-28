  1. هنر
  2. سینمای ایران
۷ مهر ۱۳۹۵، ۸:۴۲

خبرهای جدید از فیلم عیاری

شهاب حسینی از «کاناپه» جدا شد/ آغاز فیلمبرداری از ۱۰ مهر

شهاب حسینی از «کاناپه» جدا شد/ آغاز فیلمبرداری از ۱۰ مهر

شهاب حسینی به دلیل مشغولیت در پروژه‌ای دیگر از ایفای نقش در فیلم سینمایی «کاناپه» انصراف داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری که پیش از این قرار بود با حضور شهاب حسینی، ابوالفضل پورعرب و مهدی هاشمی در اول مهر ماه در تهران کلید بخورد به دلیل مشغولیت شهاب حسینی در سریال «شهرزاد» به تعویق افتاد و این بازیگر از این فیلم سینمایی جدا شد.

این فیلم از روز شنبه ۱۰ مهر ماه در تهران کلید می خورد.

«کاناپه» روایت زندگی ۲ خانواده ای است که می خواهند با هم وصلت کنند اما در نهایت یک کاناپه باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی آنها می شود.

در این فیلم ابوالفضل پورعرب نقش پدر داماد را ایفا می کند، مهدی هاشمی نقش پدر عروس یعنی فرگل فربخش را بازی می کند، آتوسا انواریان هم ایفاگر نقش مادر عروس است.

کد مطلب 3780866

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها