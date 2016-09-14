گودبرداری ۳۲ متری نه نادر است و نه نامتعارف

پژمان پشمچی‌زاده در خصوص پروژه ساختمانی «سهیل» در منطقه یک که به گفته مدیران وزارت راه و شهرسازی دارای تخلفاتی از جمله گودبرداری به عمق ۳۲ متر است، به خبرنگار مهر، گفت: به نظر می رسد شان نزول شورای عالی شهرسازی چیز دیگری باشد و اینکه بررسی تک پلاک ها در دستور کار شورای معماری و شهرسازی قرار گرفته جای بررسی دارد.

وی ادامه داد: مجوزهای ساختمانی و قانونی در خصوص این زمین بر اساس رای کمیسیون ماده ۵ صادر و کار بر اساس همین مجوز صادر شده است هر چند به دلیل اینکه نظامات مربوط به جابجایی درختان در این پروژه رعایت نشده بود، شهرداری و شورا به موضوع ورود پیدا کرد و ضمن متوقف کردن کار، پیگیری های قضایی در خصوص درختان را انجام داد تا برای پیمانکار مجازات های قانونی پیش بینی شود.

معاون شهردار تهران با اشاره به سخنان معاونان وزارت راه در خصوص پرونده های مشابه گفت: این سخنان دیگر ملال آور شده است زیرا تمامی موارد مطرح شده پاسخ قانونی دارد. این زمین که ۱۲ هزار و ۷۰۰ متر مساحت دارد بر اساس طرح جامع مصوب سال ۸۶ در پهنه R۱۲۱ قرار داشته یعنی پهنه مسکونی با تراکم متوسط ۲۴۰ درصد. در زمان طرح تفصیلی بر اساس نامه ۸ بندی وزارت راه و شهرسازیR121 به R122ارتقا یافته یعنی تعداد طبقات پایه ۵ با ۳۰۰ درصد تراکم که بر اساس بند ۵-۲ طرح تفصیلی در مساحت های زیاد قانونا میزان تراکم به ۴۲۰ درصد در قالب ۷ طبقه و سطح اشغال ۶۰ درصد ارتقا پیدا می کند.

پشمچی زاده با بیان اینکه در این شرایط این زمین می توانست پذیرای یک بنای مسکونی با حداقل مساحت ۵۴ هزار متر باشد که ۱۵۰۰ تا دو هزار نفر جمعیت پذیری برای منطقه به همراه داشته باشد اما کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۱۲ اردیبهشت سال ۹۰ اقدام کارشناسانه و عاقلانه ای انجام داد و تراکم این زمین را از ۴۲۰ درصد به ۲۸۰ درصد کاهش و تعداد طبقات را نیز از ۷ طبقه به ۴ طبقه کاهش داد بنابراین بنایی که قرار بود میزبان ۱۵۰۰ تا دو هزار نفر باشد تبدیل به کاربری تجاری، فرهنگی و ورزشی شد که از سویی سرانه های خدماتی منطقه را از سوی بخش خصوصی تامین می کرد و همچنین توزیع زمانی سفر بهتری در منطقه به دلیل نوع کاربری آن ایجاد می شد.

وی با رد اینکه این زمین فضای سبز بوده گفت: تصاویر هوایی از سال ۴۸ تا به امروز موجود است این زمین به شکل سوله و کارگاه مورد استفاده بوده است که با تراکم ۲۸۰ درصد در ۴ طبقه تجاری، فرهنگی و ورزشی برای آن پروانه صادر شده است. گودبرداری نیز بر اساس تکنیک های معمول انجام شده و تمهیدات فنی برای پایداری آن زیر نظر مهندس ناظر انجام شده است بنابراین این تمهیدات و تکنیکهای فنی برای پایداری و ایمنی گود در نظر گرفته شده است و تاکنون نیز گزارشی از سوی دستگاه نظارت مبنی بر وجود اشکالات اساسی دریافت نشده است .

به گفته پشمچی زاده تعداد واحدهای تجاری به تناسب متراژ این زمین بسیار پایین است و تلاش شده مساحت واحدهای تجاری بالا باشد همچنین میزان واحدهای پارکینگ موظفی این زمین هزار واحد پیش بینی شده که بر اساس درخواست شهرداری این ظرفیت به ۱۵۳۴ ظرفیت افزایش یافت، بنابراین ۸ طبقه منفی برای تامین این میزان پارکینگ پیش بینی شد.

معاون شهردار تهران در خصوص این موضوع که ایجاد چنین مرکز تجاری ممکن است بیش از پیش بینی اولیه (احداث واحدهای مسکونی) جمعیت پذیری این ناحیه را افزایش دهد گفت: با کاربری فرهنگی، ورزشی و تجاری توزیع زمانی سفر متناسب تر خواهد شد اگر در این زمین واحد مسکونی ایجاد می شد ما در سه زمان صبح، ظهر و غروب دارای بار شدید ترافیکی بودیم. در حالی که با کاربری های متنوع میزان سفر به این ناحیه در ساعات مختلف توزیع می شود و در بیشتر آرای کمیسیون ماده ۵ کاهش جمعیت پذیری مناطق مدنظر بوده است.

وی در پاسخ به پرسشی در این خصوص که آیا در این مرحله شورای شهرسازی اجازه توقف پروژه را دارد گفت: به دلیل آنکه جواز صادر شده است تنها مقام قضایی می تواند پروانه صادره را لغو کند .

پشمچی زاده در خصوص اینکه به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی این گودبرداری در مقیاس جهانی بسیار نادر است گفت: باید دید این منابع اطلاعاتی که این گودبرداری را در دنیا نادر عنوان می کند کدام منابع اطلاعاتی است آیا ما واقعا دنیا را تا این میزان کوچک تصور می کنیم؟ اگر از پروژه هایی که در تهران و کلان شهرها در حال اجراست بازدیدی کنیم و این گودبرداری را با سایر گودبرداری ها مقایسه کنیم می بینیم این نمونه، نمونه نادری در تهران نیست چه برسد به دنیا. همچنین این گودبرداری ها از لحاظ ایمنی دچار مشکلی نیستند و زیر نظر مهندسین ذیصلاح انجام می شود.

وی افزود: اگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی بازدیدی از پروژه های شهری داشته باشند اطلاعات دقیق تری نسبت به پروژه های شهری به دست می آورند و همچنین این گودبرداری ها برای آنها نادر و غیرمتعارف نخواهد بود، ضمن آنکه با مشکلات فعالان صنعت مسکن اعم از سرمایه گذاران ، پیمانکاران ، تامین کنندگان خدمات مهندسی و تولید کنندگان مصالح و از همه مهم تر نیروی کار شاغل در این پروژه ها یعنی بیش از یکصد هزار مهندس و قریب چهارصد هزار کارگر زحمت کش که برای تامین معاش خانواده هایشان چشم به این پروژه ها دوخته اند، ایجاد خواهد کرد.

معاون شهردار تهران در پاسخ به پرسشی در خصوص محدودیت دسترسی به اطلاعات شهرسازی گفت: تاکنون هر گونه مکاتبه ای با شهرداری شده و درخواست اطلاعات شده پاسخ داده شده است همچنین ۲۳۷۱ نفر به آرشیو شهرسازی و ۳۸۶۷ به سامانه شهرسازی و ۹۵۲ نفر به سامانه کمیسیون ماده ۱۰۰ دسترسی دارند بنابراین ما محدودیت ارائه اطلاعات نداریم.

پشمچی زاده با تاکید بر اینکه شهرداری باید سرانه های خدماتی از جمله سرانه فرهنگی و ورزشی را تامین کند و چه بهتر که به جای آنکه با دریافت عوارض (برای تامین مالی) خود اقدام به تامین این سرانه ها کند بخش خصوصی تامین این سرانه ها را بر عهده بگیرد گفت: نباید با اطلاعات ناقص ذهن شهروندان را مشوش کنیم، ما به اعتماد مردم نیاز داریم و بیشترین ضرر از ارائه اطلاعات ناقص متوجه شهر و مدیریت شهری می شود .

وی در خصوص اینکه منطقه یک از لحاظ ساخت واحدهای تجاری به اشباع رسیده است گفت: کسانی که این موضوع را اعلام می کنند باید با عدد و رقم بگویند که سرانه های تجاری در این منطقه به اشباع رسیده و دیگر این منطقه نیاز به مجتمع های تجاری دیگر ندارد. در حال حاضر اطلاعات ما این سخن را تایید نمی کند و مطمئنا اگر منطقه ظرفیت ساختمان های تجاری اش به اشباع رسیده بود سرمایه گذار نیز تمایلی به ایجاد یک فعالیت اقتصادی جدید نخواهد داشت هر چند مدیریت شهری با طرح های توسعه شهری سکان دار هدایت کاربری های مختلف در محدوده های شهری است اما بیشتر این اظهارنظرها به این موضوع برمی گردد که یک پروژه در نزدیکی محل سکونت ما قرار دارد یا ندارد و بیشتر بر اساس نگاه شخصی به موضوعات ورود پیدا می کنیم تا بر اساس نگاه آماری و علمی.

وی تاکید کرد: واحدهای تجاری این مجتمع بزرگ مقیاس هستند در حالی که برای سازنده واحدهای کوچک تجاری سودآورتر است اما نگاه ما ایجاد واحدهای تجاری بوده که عموم نیازهای مردم را تامین می کند. شهرداری نیز می توانست با ایجاد واحدهای کوچک تجاری درآمد بیشتری کسب کند اما در این پروژه ها در کنار منافع اقتصادی منافع شهری و شهروندان نیز در نظر گرفته شده و تلاش شده پروژه هم برای سرمایه گذار توجیه اقتصادی داشته باشد و هم بیشترین آورده را برای محله داشته باشد به طور مثال در این پروژه در طبقه همکف که بیشترین سودآوری را از لحاظ تجاری دارد تنها ۱۲ واحد تجاری پیش بینی شده است.

پشمچی زاده با بیان اینکه مطرح کردن یک پروژه که در قالب مصوبات قانونی فعالیت خود را انجام داده و بسیار کمتر از میزان تراکم قانونی اش در حال ساخت است و بخشی از سرانه های فرهنگی و ورزشی منطقه را تامین کرده و سرمایه گذار در تلاش است با تملک زمین های اطراف این مجتمع را به بزرگراه صدر مرتبط کند چه سودی برای مطرح کنندگان این اخبار دارد. تمامی روند صدور مجوز برای احداث این پروژه قانونی و شفاف بوده، پروانه در زمان خودش صادر شده، گودبرداری توسط مهندس ناظر انجام شده، پایداری گود با روش های فنی و توسط مشاور ذیصلاح انجام شده چرا باید چنین پروژه ای موضوعی برای تشویش اذهان عمومی باشد. در درجه اول بی اعتمادی سرمایه‌گذاران به این حوزه کاهش پیدا می کند زیرا سرمایه گذاری می بیند مجوز قانونی را گرفته و هیچ کار غیرقانونی انجام نداده ممکن است سرمایه اش به مخاطره بیفتد. به نظر می آید برای رونق سرمایه گذاری نیاز به یک فضای تعاملی بیشتری هستیم و باید در این نوع برخورد و شیوع اطلاع‌رسانی تجدید نظر شود.

وی در خصوص این اظهارنظر که در این پروژه صد درصد فضا گودبرداری شده و برای آن ۱۲۰ هزار متر فضای تجاری و فرهنگی پیش بینی شده است گفت: این آمار درست نیست و تنها ۳۶ هزار متر به عنوان سطوح انتفاعی در نظر گرفته شده و باقی به صورت پارکینگ و مشاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

روز گذشته یکی از مدیران وزارت راه و شهرسازی گودبرداری ۳۲ متری در خیابان سهیل در منطقه یک را ناقض ضوابط فنی و مهندسی برشمرده و آن را در مقیاس جهانی بسیار نادر توصیف کرده بود.