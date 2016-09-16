فیلم/ جدیدترین تیزر «ناسور» با صدای رضا صادقی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از تیزرهای طراحی شده برای انیمیشن «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیه‌کنندگی داریوش دالوند و محمدحسین قاسمی رونمایی شد.

در این تیزر از قطعه «قرص ماه‌ خونی» با صدای رضا صادقی استفاده شده که در وصف حضرت حضرت عباس است و از همین رو تیزر هم بخش‌هایی را که در ارتباط با رشادت‌ها، جنگ‌ها و شهادت حضرت ابوالفضل است، شامل می‌شود. صادقی این قطعه را سال ۹۲ و به مناسبت ایام محرم منتشر کرده بود.

«ناسور» روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از کوفیانی است که از امام حسین (ع) دعوت کرده است تا به کوفه بیایند و زمانی که می‌شنود سپاه امام به کوفه نزدیک شده است، از این شهر خارج می‌شود تا با ایشان روبه رو نشود، اما از بد حادثه به صورت کاملا ناگهانی با ایشان روبه رو شده و مجبور می‌شود تا دست رد به سینه امام بزند. از سوی دیگر نیز واقعه کربلا بخش اعظمی از داستان «ناسور» را در بر می‌گیرد. به عبارت دیگر «ناسور» راوی جراحتی است که از شهادت مظلومانه امام حسین (ع) و یارانش در دل همه آزادی خواهان جهان ایجاد شده است.

طبق آخرین برنامه‌ریزی‌ها این فیلم بلند انیمیشن محرم و صفر روی پرده سینماها می‌رود.