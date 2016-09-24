حضور «ناسور» در جشنواره «غدیر» عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن سینمایی «ناسور» به کارگردانی کیانوش دالوند و تهیهکنندگی مشترک محمد حسین قاسمی و داریوش دالوند در دهمین جشنواره و بازار بینالمللی غدیر «رسانههای جهان اسلام» در کشور عراق حضور دارد.
این انیمیشن سینمایی که محتوایی مذهبی و تاریخی دارد و در ماههای محرم و صفر در سینماهای کشور اکران میشود، در بخش «مسابقه» و «بازار» جشنواره «غدیر» که با حضور فعالان رسانهای و سینمایی از کشورهای جهان اسلام در استان نجف کشور عراق برگزار میشود، حضور دارد.
«ناسور» روایت زندگی عبیدالله بن حر جعفی یکی از کوفیانی است که از امام حسین (ع) دعوت کرده است تا به کوفه بیایند و زمانی که میشنود سپاه امام به کوفه نزدیک شده است، از این شهر خارج میشود تا با ایشان روبه رو نشود، اما از بد حادثه به صورت کاملا ناگهانی با ایشان روبه رو و مجبور میشود تا دست رد به سینه امام بزند. از سوی دیگر نیز واقعه کربلا بخش اعظمی از داستان «ناسور» را در بر میگیرد.
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