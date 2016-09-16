اجرای ۱۳۰ برنامه طی هفته دفاع مقدس در شادگان

نعمت اله آلبوغبیش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این برنامه ها در سطح شهرها و روستاهای تابعه اجرا می شود.

وی با اشاره به اهمیت و ضرورت انتقال آثار و ارزش های دفاع مقدس به نسل آینده، بر لزوم شرکت فعال و موثر مسئولان و باشکوه تر برگزار کردن مراسم تاکید کرد.

معاون فرماندار شادگان، ایمان و اعتقاد به خدا، عزت و اقتدار، وطن دوستی و زندگی آبرومند، بی هراسی، ایستادگی در مقابل ابرقدرتها و شهادت را از ویژگیهای بارز دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: همه ما در سراسر میهن اسلامی با هر پست و مقامی که باشیم وامدار و مدیون خون شهدا و خانواده آنان و مقاومت آزادگان، ایثارگران و جانبازان هستیم و همواره باید قدرشناس آنان باشیم.

آلبوغبیش با ذکر عناوین روزهای هفته دفاع مقدس تصریح کرد: در این هفته برنامه های ویژه ای از جمله رژه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، دیدار با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، غبارروبی و عطرافشانی قبور شهدا، همایش پیاده روی، مسابقات علمی، فرهنگی، ورزشی و تیراندازی، فضاسازی شهری و ایجاد سنگرهای نمادین، نشستهای فرهنگی، بصیرتی، برنامه های ویژه بانوان، به صدا درآوردن زنگ مقاومت در مدارس، نشست های تخصصی و هم اندیشی، اعزام اردوی درون استانی و برون استانی و... در سطح شهرها و بخشهای تابعه اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: ستاد هفته دفاع مقدس شهرستان برای برگزاری هر چه با شکوه تر سی و ششمین بزرگداشت هفته دفاع مقدس از تمام ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌های شهرستان شادگان در قالب کمیته های ۶ ‌گانه تشکیل شده است.

معاون فرماندار شادگان گفت: کمیته‌های ۶ ‌گانه ستاد برگزاری سی و ششمین بزرگداشت هفته دفاع مقدس در این شهرستان شامل کمیته پشتیبانی و خدمات رسانی با مسئولیت شهرداری شادگان،‌ کمیته اطلاع‌رسانی و روابط عمومی با مسئولیت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و روابط عمومی فرمانداری، کمیته نیروهای مسلح با مسئولیت ناحیه مقاومت بسیج، کمیته بانوان با مسئولیت کمیسیون امور بانوان شهرستان،‌ کمیته شاهد و ایثارگران با مسئولیت بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته فرهنگی هنری با مسئولیت دفتر امور اجتماعی فرمانداری تشکیل شده است.