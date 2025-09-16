ادارات شادگان در برگزاری باشکوه هفته دفاع مقدس مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس شهرستان شادگان شامگاه سه شنبه به ریاست فرماندار شادگان، و سایر اعضا در سالن جلسات سپاه برگزار شد.
فرماندار شادگان در این جلسه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای مقاومت، اظهار کرد: دفاع مقدس نشاندهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است و امروز نیز همان روحیه و فرهنگ مقاومت باید در جامعه زنده نگه داشته شود.
یعقوب مقدم با بیان اینکه اقتدار امروز کشور مرهون رهبری داهیانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و خون پاک شهداست، گفت: در جنگ ۱۲ روزه، تلاش نیروهای مسلح و پشتیبانی ملت بزرگ ایران بار دیگر عظمت جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان داد.
وی همچنین بر ضرورت برگزاری باشکوه برنامههای هفته دفاع مقدس تأکید کرد و گفت: همه دستگاههای اجرایی شهرستان موظفاند برنامههای مصوب ستاد گرامیداشت دفاع مقدس را با جدیت اجرا کنند.
فرماندار شادگان با بیان لزوم فضاسازی شهرها و روستاهای تابعه شهرستان در این ایام تصریح کرد: همه ادارات باید نسبت به نصب بنرها تولید محتوا و آمادهسازی محیط شهری و روستایی اقدام کنند.
مقدم همچنین اجرای برنامههای فرهنگی و افتتاح پروژههای آموزشی و عمرانی قابل افتتاح با شعار هفته دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: هفته دفاع مقدس امسال باید با همت و همکاری همه دستگاهها به صورت باشکوه در سطح شهرستان برگزار شود.
