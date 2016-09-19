به گزارش خبرنگار مهر، علی کاردر در یک گردهمایی با بیان اینکه سال‌های آینده با بهره‌برداری از طرح‌های پالایشگاهی، درصد کمتری از نفت تولیدی کشور صادر می‌شود؛ اما این میزان هیچ‌گاه صفر نخواهد شد، گفت: هم‌اکنون توسعه و تنوع بازارهای صادراتی از برنامه‌های نفتی ایران است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه برخی معتقدند صادرات نفت خام باید به طور کامل از چرخه صادراتی کشور حذف شود، تصریح کرد: خام فروشی، پدیده خوبی نیست؛ اما برای حفظ تنوع سبد صادراتی، اجتناب‌ناپذیر بوده؛ ضمن اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم به صادرات نفت توجه شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت، افزود: تنوع سبد فروش از الزامات مدیریت ریسک است و صادرات صرف فرآورده نفتی، صنعت نفت و در نتیجه اقتصاد کشور را آسیب‌پذیر می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه بدون شک افزایش ظرفیت تولید نفت، امکان نقش‌آفرینی و اثرگذاری صنعت نفت ایران را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد، اظهار داشت: این واقعیتی است که نقش آفرینی امروز صنعت نفت عربستان در دنیا موید آن است.

وی در ادامه در تشریح برنامه ۲۰ ساله افزایش تولید هیدروکربورهای مایع در کشور بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ توضیح داد: صنعت نفت، صنعتی سرمایه‌بر است و اگر سرمایه مورد نیاز آن تامین نشود و اقدام‌های لازم برای توسعه آن صورت نگیرد، با افت شدید تولید مواجه خواهد شد.

جزئیات افت شدید تولید گاز در پارس جنوبی

کاردر، نیاز به فناوری را پس از سرمایه، اولویت دیگر این صنعت عنوان کرد و افزود: میدان گازی پارس جنوبی از سال ۱۴۰۲ به بعد، با افت شدید تولید گاز رو به رو می شود که مقابله با این چالش، مستلزم بکارگیری فناوری‌های روزآمد و تامین منابع مالی است.

به گفته این مقام مسئول، با تغییر سیاست‌ها و افزایش تولید گاز و جایگزینی آن با سوخت‌های مایع، میلیاردها دلار فرآورده نفتی که در نیروگاه‌ها مصرف می‌شد، به بازارهای صادراتی سوق داده شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به نیاز شرکت ملی نفت ایران به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای تحقق هدف‌های توسعه‌ای این شرکت در برنامه‌های ششم توسعه، یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد این سرمایه باید از خارج کشور تامین شود.

مدیرعامل شرکت نفت تاکید کرد: افزایش ظرفیت تولید، اجرای طرح‌های توسعه‌ای جدید، افزایش ضریب بازیافت و هر آنچه در برنامه‌های توسعه‌ای و اقتصادی کشور برای صنعت نفت هدف‌گذاری شده است، بدون تامین منابع مالی مورد نیاز دست‌یافتنی نیست.

به گفته وی حتی ساخت تجهیزات صنعت نفت که وزارت نفت در قالب طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه خانواده کالا به شدت از آن حمایت می‌کند نیز، بدون تامین سرمایه مورد نیاز صنعت نفت، بی‌نتیجه می‌ماند؛ چه آن که تجهیزات زمانی بازار مصرف پیدا می‌کنند که طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای از رونق کافی برخوردار باشند.

عراق رقیب اصلی ایران در بازار نفت

کاردر با تاکید بر ضرورت تسریع روند برداشت از میدان‌های مشترک، گفت: عراق که از کشورهای رقیب ایران در چند میدان مشترک به شمار می‌رود، برای افزایش ظرفیت تولید نفت خود برنامه‌های بسیاری دارد و می‌تواند تولید روزانه خود را در آینده‌ای نزدیک، به ۶ میلیون بشکه برساند.

وی یادآور شد: در دوران تحریم، نفت خام عراق گزینه‌ای بود که بیش از نفت خام‌های تولیدی در کشورهای دیگر، جایگزین نفت ایران در پالایشگاه‌های جهان شد.

کاردر با اشاره به برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به بیش از پنج میلیون بشکه در روز، افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، یک میلیون بشکه از این میزان تولید از محل میدان‌های غرب کارون که غالب آنها مشترک است، تامین خواهد شد.

وی در واکنش به اظهارنظر برخی مبنی بر این که «نیازی به تولید بیشتر نیست و بهتر است ذخایر برای نسل های آینده باقی بماند»، گفت: در برخی از کشورهای دنیا، برداشت حداکثری از مخزن به طور قانونی تعریف شده است و مکلفند حداکثر برداشت را داشته و از درآمدهای حاصل برای توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشور خود استفاده کنند.

کاردر اضافه کرد: معتقدیم باید به طور صیانتی از مخزن برداشت و درآمدها را در مسیر توسعه کشور به بهترین شکل هزینه کرد.

معاون وزیر نفت با برشمردن نیازها و اولویت‌های امروز صنعت نفت، قراردادهای جدید نفتی را مورد اشاره قرار داد و اصول حاکم بر این قراردادها را تشریح کرد.

وی به ظرفیت قراردادهای جدید برای انتقال فناوری به کشور در سه سطح خبر داد و گفت: سطح سوم انتقال فناوری که در این قراردادها دیده شده، انتقال فناوری ساخت تجهیزات است.

کاردر با اشاره به طرح بومی‌سازی ۱۰ گروه کالاها و تجهیزات صنعت نفت که در وزارت نفت دنبال می‌شود، عنوان کرد: هم اکنون به جز ترکیه، هیچ یک از کشورهای منطقه به ساخت داخل تجهیزات نفت ورود نکرده‌اند و بازار بکری پیش روی ایران قرار دارد.

وی ادامه داد: افزون بر این که بازار مصرفی بزرگی برای تجهیزات نفت و گاز در ایران وجود دارد، کشورهای منطقه نیز از مصرف‌کنندگان تجهیزات به شمار می‌روند و به این ترتیب، بازار خوبی برای ایران فراهم می‌شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت، اکنون عمده تجهیزات نفت مصرفی در کشورها از تولیدات اروپا و آمریکا تامین می‌شود.

وی با یادآوری این که البته شرکت ملی نفت ایران متولی تولید و ساخت داخل نیست، افزود: در هیچ جای دنیا، شرکت‌های بین المللی نفت به ساخت تجهیزات وارد نمی‌شوند، بلکه با اقدامات حمایتی از ساخت داخل پشتیبانی می‌کنند.

معاون وزیر نفت با بیان این که در عین حال ورود به ساخت داخلی همه تجهیزات و کالاها منطقی نیست، ادامه داد: یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) اعلام کرده، ایران بدترین مدل توسعه صنعتی را انتخاب کرده است؛ چراکه پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا هم به حوزه ساخت داخل بیش از ۲۰ رشته کالا ورود نمی‌کنند، اما ایران به ساخت بیش از ۴۰ رشته کالا ورود کرده و تعداد اقلام آن نجومی است.