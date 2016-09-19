دوران دفاع مقدس سرمایه عظیم برای جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام ابوالقاسم یعقوبی پیش از ظهر دوشنبه در دیدار با پیشکسوتان و اعضای ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس استان که به مناسبت سالروز هفته دفاع مقدس برگزار شد بابیان اینکه جلوههای ایثار در دفاع مقدس شناخته شد اظهار کرد: افرادی که با حضور در جبهههای جنگ با نفس عماره خود جنگیدند، جلوههای زیبای معنویت را به جهانیان نشان دادند.
حجتالاسلام یعقوبی افزود: رزمندگان و تمام افرادی که در جنگ تحمیلی در مقابل دشمن ایستادگی کردند، سبب افتخار دنیای اسلام شدند و باید این افتخارات برای نسل جدید و آینده نیز بازگو شود.
وی خطاب به پیشکسوتان دفاع مقدس گفت: نگذارید صندوق اسرار شما سربسته بماند بلکه باید خاطرات جبهه و جهاد را بازگو کنید تا این رشادتها باقی بماند چراکه نسل ما نیازمند این مفاهیم و ارزشهای انقلابی است.
امامجمعه بجنورد از دوران دفاع مقدس بهعنوان دانشگاهی یادکرد که خروجی آن انسانهای متعهد و ایثارگر بودند و اظهار کرد: نگذاریم غبار غربت بر خاطرات آن دوران بنشیند و آن را برای فرزندان خود بازگو کنیم.
حجتالاسلام یعقوبی عنوان کرد: نسلهای آینده در پرتو ارزشهای دفاع مقدس قرار دارند، بنابراین تاریخ دفاع مقدس نهتنها برای نسل انقلاب بلکه برای تمام فرزندان حال و آینده این نظام نیز افتخارآفرین است.
وی دفاع مقدس را سبب استحکام بنیانهای معنوی جامعه دانست و افزود: در دوران دفاع مقدس، ارزشها را به دست آوردیم و مفاهیم را معنا کردیم، چراکه رزمندگان با حضور در این میدان آزمایش، قبل از نبرد ظاهری با هوای نفس خود جنگیدند.
نماینده ولیفقیه در خراسان شمالی از دفاع مقدس بهعنوان یک قطعه درخشان از تاریخ انقلاب اسلامی ایران یادکرد و گفت: این دوران چراغ راه آینده است و به تاریخ روشنی میبخشد.
حجتالاسلام یعقوبی سه هزار شهید استان را سند ولایت مداری و استقامت و بصیرت ملت ایران دانست و تصریح کرد: امروز مدافعین حرم، سند تداوم این استقامت و ولایت مداری نیز هستند و سرمایههای عظیم انقلاب و جهان اسلام به شمار میروند.
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