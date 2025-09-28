به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا نوری در آیین رونمایی از ۵۱ عنوان کتاب دفاع مقدس و مقاومت خراسان شمالی که صبح یک‌شنبه در اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خراسان شمالی برگزار شد، تأکید کرد که نویسندگان باید دلاوری‌های رزمندگان و موفقیت‌های علمی ایران را بازگو کنند تا این حقایق به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به نقش حضرت زینب در روایت واقعه کربلا گفت: «وظیفه امروز ما هم بازگو کردن فداکاری‌های رزمندگان دفاع مقدس است.

امام جمعه بجنورد همچنین به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود که ایران در این دوره شهیدان هسته‌ای زیادی را از دست داد، اما چرخه انرژی هسته‌ای کشور تنها با توان علمی داخلی کامل شد و هیچ حمایتی از خارج پذیرفته نشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی تصریح کرد: فعال شدن مکانیزم اسنپ‌بک موجب کاهش توانایی ایران نخواهد شد و کشور با قدرت بیشتری مسیر خود را ادامه می‌دهد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان از نویسندگان خواست حقایق این دوره را جمع‌آوری و به نسل‌های آینده منتقل کنند تا نشان دهند ایران به دشمنان اجازه توقف فعالیت هسته‌ای خود را نداده است.