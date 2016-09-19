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۲۹ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۱۱

طی شش ماهه نخست سال جاری؛

۱۸۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی خراسان جنوبی خلع ید شد

۱۸۴ هکتار از اراضی منابع طبیعی خراسان جنوبی خلع ید شد

بیرجند- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی از خلع ید ۱۸۴ هکتار از اراضی ملی استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

حبیب‌الله شریفی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مقدار زمین در قالب ۲۱۵ فقره پرونده رفع تصرف شده است.

وی ادامه داد: بیشترین پرونده‌های تشکیل‌شده مربوط به شهرستان زیرکوه با ۹ فقره و کمترین پرونده‌ها نیز در شهرستان بیرجند با پنج فقره بوده است.

شریفی با اشاره به اجرای طرح مبارزه با زمین‌خواری در سال گذشته، اظهار کرد: در این طرح ۱۸۱ هکتار اراضی که در اختیار زمین‌خواران بود، خلع ید شده است.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته هزار و ۶۰۰ فقره پرونده در ارتباط با زمین‌خواری در محاکم قضایی خراسان جنوبی تشکیل شده است.

شریفی بیان کرد: خراسان جنوبی قریب  به ۱۵ میلیون هکتار مساحت داشته که از این میزان ۱۴ میلیون نیز عرصه‌های منابع طبیعی تشکیل می‌دهد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی اظهار کرد: اداره کل منابع طبیعی خراسان جنوبی در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز نظارت کامل دارد تا زمین‌های ملی توسط زمین‌خواران تصرف نشود.

شریفی ادامه داد: اگر کسی بر روی زمین‌های ملی واحد احداث کند از طریق منابع طبیعی با وی برخورد می‌شود.

بنا به گفته وی از ابتدای سال ۹۰ تاکنون بالغ بر هزار هکتار از زمین‌های ملی در خراسان جنوبی خلع ید شده است.

کد مطلب 3773579

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