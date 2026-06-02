تشکیل ۶۹ پرونده چرای غیرمجاز دام در مراتع خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کرباسچی صبح سه شنبه در گفت‌گو با رسانه‌ها بیان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۶۹ فقره پرونده چرای غیرمجاز برای ۸ هزار و ۳۹۲ رأس دام تشکیل شده است.

وی همچنین در زمینه رفع تصرفات تصریح کرد: هشت فقره رفع تصرف اراضی ملی به مساحت ۲۱ هکتار ک بدون تشکیل پرونده با دستور دادستان رفع تصرف شده که بیشترین موارد آن مربوط به شهرستان‌های بیرجند و سربیشه بوده است.

کرباسچی اظهار کرد: در این مدت همچنین ۲۰ پرونده «ماده ۵۵» مربوط به تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت ۴۳ هکتار تشکیل شده است.

سرپرست اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در ادامه از کشف ۵.۵ تن چوب قاچاق «تاغ» در شهرستان سرایان هم خبر داد و بر ضرورت مشارکت عمومی برای حفاظت از عرصه‌های ملی تأکید کرد.

کرباسچی گفت: از مردم خواستاریم تا در حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی به‌عنوان امانتی برای آیندگان کوشا باشند و هرگونه تخریب، تصرف، قطع درختان جنگلی و حریق را از طریق سامانه‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ برای برخورد لازم در این خصوص اطلاع دهند.