دانشجوی دانشگاه تبریز دانشجوی نمونه سال انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه تبریز، در همین ارتباط لوح تقدیری به امضاء دکتر سروش مدبری، رئیس انجمن زمین شناسی ایران، رسیده، به وی اعطاء شده، آمده است: هیات داوران بیستمین دوره انتخاب دانشجوی نمونه انجمن زمین شناسی ایران، بر اساس تلاش های ارزنده و فعالیت علمی و پژوهشی در دوران تحصیل، شما را به این عنوان در سال ۱۳۹۵ در مقطع دکتری برگزیده است.

رحیم برزگر، دانشجوی مقطع دکتری گروه علوم زمین با گرایش آب شناسی دانشکده علوم طبیعی دانشگاه تبریز بوده و چاپ ۱۲ مقاله در مجلات علمی پژوهشی و ISI و ارائه چهار مقاله در همایش های ملی و بین المللی از سوابق علمی وی است.

لازم به ذکر است؛ بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، شهریورماه سالجاری در دانشگاه تهران برگزار شد که در آن از سه نفر دانشجوی نمونه دکتری تقدیر بعمل آمد.