آغاز پاکسازی محلات و مدارس شادگان

حسن مزبانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح مهر امسال با هدف شستشو، نظافت و پاکسازی مدارس و استقبال از دانش آموزان و ارتقای بهداشت مدارس در حال انجام است.

وی افزود: در زمان حاضر کار پاکسازی و نظافت بخشی از مدارس توسط شهرداری شادگان در حال انجام است و قصد داریم در کنار آموزش و پروش شرایط مناسبی را برای آغاز سال تحصیلی فراهم کنیم.

شهردار شادگان ادامه داد: این کار در راستای کمک به اجرای مناسب و مطلوب پروژه مهر صورت می گیرد تا دانش آموزان در آستانه شروع سال تحصیلی با فضایی مناسب و مطلوب مواجه شوند و انگیزه آنها برای تحصیل افزایش یابد.

مزبانی پور در پایان گفت: کمک به پاکسازی و نظافت مدارس به ویژه مدارس مستقر در سطح شهر در اولویت کاری شهرداری شادگان قرار دارد را که اعتقاد داریم خدمت به این دانش آموزان که آینده سازان فردای شادگان به شمار می روند از هر کاری مهم تر است.