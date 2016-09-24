۸۰ روز شبیه سازی زندگی در مریخ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اسپیس، این مأموریت ۸۰ روز به طول می انجامد و طی آن این هفت محقق کاشف شرایطی را تجربه می کنند که شباهت زیادی به مریخ دارد.

این مأموریت «مریخ ۸۰» نام دارد و در آن محققانی از فرانسه، ژاپن، روسیه، استرالیا، هند و کانادا حضور دارند. آنها در ایستگاه تحقیقات بیابانی مریخ (MDRS) مشغول به کار می شوند. این مرکز تحقیقاتی زیر نظیر یک نهاد غیردولتی موسوم به Mars Society اداره می شود.

آنها طی مدت ۸۰ روزی که در این مأموریت حضور دارند مجموعه ای از تحقیقات میکروب شناسی، زمین شناسی و دیرینه شناسی را انجام می دهند.

نکته مهم اینجاست که این آزمایشات در شرایطی انجام می شود که از نظر فشار محیطی شباهت زیادی به مریخ خواهد داشت.

در خلال این مأموریت فناوریهای ابداع شده در زمینه لباس فضانوردان و سایر فناوریهای مربوط به استقرار انسان در مریخ هم مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.

این مأموریت بخشی از یک برنامه تحقیقاتی بزرگتر موسوم به «مریخ ۱۶۰» است. فاز بعدی این مأموریت از تابستان سال آینده در تأسیسات دیگر این نهاد علمی موسوم به FMARS که در جزیره «دوون» کانادا قرار دارد آغاز خواهد شد.