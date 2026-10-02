رکورد طلا در کاروان ورزش ایران شکسته شد؛ عبور از ۱۳ طلای هانگژو

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین روز بازی های آسیایی از صبح امروز (جمعه ۱۰ مهر) در حالی آغاز شد که کاروان ورزش کشورمان روز گذشته، این بازی ها (روز دوازدهم - پنجشنبه ۹ مهر) را با مجموع ۴۲ مدال شامل ۱۲ مدال طلا، ۱۷ مدال نقره و ۱۳ مدال برنز به پایان رسانده بود.

در جریان روز سیزدهم بازی های آسیایی، کاروان ورزش ایران در کشتی آزاد به سیزدهمین مدال طلا دست یافت. این مدال توسط محمد نخودی و در وزن ۸۶ کیلوگرم به دست آمد.

در ادامه امیرحسین زارع هم در سنگین وزن کشتی آزاد قهرمان شد. با قهرمانی زارع، مجموع مدال های طلای ایران به ۱۴ رسید.

بدین ترتیب کاروان ورزش ایران از رکورد تعداد طلاهای دوره قبل بازی های آسیایی (۲۰۲۲ هانگژو) عبور کرد. کاروان ایران در بازی های ۲۰۲۲ هانگژو با ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز در جایگاه هفتم ایستاد.

در ادامه هم ساغر مرادی در تکواندو صاحب مدال تاریخی طلا شد و تعداد طلاهای کاروان ایران را به ۱۵ رساند.