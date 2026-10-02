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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

رکورد طلا در کاروان ورزش ایران شکسته شد؛ عبور از ۱۳ طلای هانگژو

رکورد طلا در کاروان ورزش ایران شکسته شد؛ عبور از ۱۳ طلای هانگژو

با قهرمانی نخودی، زارع و مرادی در مسابقات کشتی آزاد و تکواندو بازی های آسیایی ناگویا، کاروان ورزش ایران با ۱۵ مدال طلا از رکورد تعداد طلاهای دوره قبل این بازی ها عبور کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیزدهمین روز بازی های آسیایی از صبح امروز (جمعه ۱۰ مهر) در حالی آغاز شد که کاروان ورزش کشورمان روز گذشته، این بازی ها (روز دوازدهم - پنجشنبه ۹ مهر) را با مجموع ۴۲ مدال شامل ۱۲ مدال طلا، ۱۷ مدال نقره و ۱۳ مدال برنز به پایان رسانده بود.

در جریان روز سیزدهم بازی های آسیایی، کاروان ورزش ایران در کشتی آزاد به سیزدهمین مدال طلا دست یافت. این مدال توسط محمد نخودی و در وزن ۸۶ کیلوگرم به دست آمد.

در ادامه امیرحسین زارع هم در سنگین وزن کشتی آزاد قهرمان شد. با قهرمانی زارع، مجموع مدال های طلای ایران به ۱۴ رسید.

بدین ترتیب کاروان ورزش ایران از رکورد تعداد طلاهای دوره قبل بازی های آسیایی (۲۰۲۲ هانگژو) عبور کرد. کاروان ایران در بازی های ۲۰۲۲ هانگژو با ۱۳ طلا، ۲۱ نقره و ۲۰ برنز در جایگاه هفتم ایستاد.

در ادامه هم ساغر مرادی در تکواندو صاحب مدال تاریخی طلا شد و تعداد طلاهای کاروان ایران را به ۱۵ رساند.

کد مطلب 6965112
زینب حاجی حسینی

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    نظرات

    • IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      3 0
      پاسخ
      با اعداد بازی نکنید در جاکارتا 62 مدال دوره قبل 54 مدال و این سقوط تعداد مدالها ادامه دارد
    • IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۰
      1 0
      پاسخ
      هند و ازبک از سی مدال به هفتاد هشتاد رسیدن ما از 60 به چهل . خسته نباشی
    • IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      1 0
      پاسخ
      تعداد مدالو بگو .‌از هند و ازبک و قزاق سی مدال کمتر گرفتید

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