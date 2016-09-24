به گزارش خبرگزاری مهر، ایوان فدله دبیر شصتمین بینال موسیقی ونیز به دنبال حضور سه آهنگساز ایرانی و اجرای آثاری از موسیقی دستگاهی در این رویداد جهانی، ضمن تجلیل از این حضور موسیقایی، توضیحاتی را ارائه داد.

این آهنگساز شهیر ایتالیایی بیان کرد: دلیل حضور سه آهنگساز ایرانی در شصتمین بینال موسیقی ونیز، کیفیت بسیار بالای موسیقی این آهنگسازان است چراکه آنها هنرمندان بزرگی هستند که ما می خواهیم یک رویداد هنری را به آنها اختصاص دهیم تا با آثاری که زبان معاصر با قالب غربی را با موسیقی شگفت انگیز سنتی ایرانی پیوند می دهد، در جایگاه نقش اصلی دیده شوند. البته من فقط موسیقی برخی از آهنگسازان ایرانی را که ساکن اروپا هستند، می شناسم و در اقامت طولانی مدتم در استرازبورگ توسط همکارم ایرج صهبایی موسیقی ایرانی به من معرفی شد و خیلی مشتاقم که وقایع موسیقی ایران را از نزدیک و مستقیم ببینم و بشناسم.

فدله درباره اجرای بخشی از موسیقی ایران با عنوان «از گذشته تا امروز» در این دوره از بینال افزود: بینال ونیز بسیار مفتخر است که یک پروژه اصل از موسیقی ایران را معرفی و توجه مردم را به یک اتفاق عالی هنری جلب کند که فرهنگ های مختلف را به شیوه ای خاص و متقاعد کننده، پیوند می دهد. به هر صورت این رویداد توسط مردم و رسانه های بسیار زیادی دنبال می شود، به همین دلیل من معتقدم که این فضا کمک شایانی به قدردانی بیشتر از موسیقی و فرهنگ ایران در اروپا و جهان خواهد کرد.

این هنرمند با اشاره به اهداف بینال شصتم گفت: نشان دادن اینکه همه موسیقی های معاصر شبیه به هم صدا نمی دهند و دارای ساختارهای متفاوتی هستند در کنار ارزش نهادن به هنرمندان با استعداد و فراهم کردن بهترین شرایط برای اجرا کردن ایده ها از اهداف مدیریت چهارساله من در این بینال بود. این در حالی است که بالا بودن سطح حرفه ای، اوریجینال بودن آثار، همسویی، هماهنگی پروژه با تم اصلی فستیوال که هر ساله تغییر می کند از دلایل اساسی انتخاب آثار این دوره بود.

شصتمین دوره بینال موسیقی ونیز مهرماه امسال در حالی برگزار می شود که برای نخستین بار آثار مهدی خیامی، علیرضا فرهنگ و کارن کیهانی سه آهنگساز ایرانی در این فستیوال توسط دیوِرتیمنتو آنسامبل به رهبری سندرو گُرلی اجرا می شود. در این اجرا که ۲۵ مهرماه با عنوان «موسیقی ایران از گذشته تا امروز» برگزار می شود، هر سه آهنگساز آثاری برای یک ساز ایرانی و آنسامبل بزرگ تصنیف کرده‌اند.

قطعه کنسرتو کمانچه اثر مهدی خیامی برای کمانچه و آنسامبل، قطعه صبا اثر علیرضا فرهنگ برای تار و آنسامبل و قطعه نقطه‌ای بود و دگر هیچ نبود اثر کارن کیهانی برای سنتور و آنسامبل، آثاری هستند که در بخشِ نخستِ این کنسرت با حضور سامان صمیمی نوازندۀ کمانچه، میلاد محمدی نوازندۀ تار و کارن کیهانی نوازنده سنتور اجرا خواهد شد. همچنین در قسمت دوم این کنسرت، گروه موسیقی مهرآیین متشکل از سامان صمیمی نوازنده کمانچه، میلاد محمدی نوازنده تار، محمدرضا رییسی نوازنده سازهای کوبه‌ای و کارن کیهانی سرپرست گروه و نوازنده سنتور، به اجرای موسیقی دستگاهی ایرانی خواهند پرداخت.