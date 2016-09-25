به گزارش خبرنگار مهر، در نشست بازبینی دو اثر نمایشی انتخابی جشنواره بین المللی تئاتر معلولان امیدآفرین کاری از معلولان شهرستان قروه، بر ایجاد فرهنگ سازی و نگرش مثبت افراد جامعه به معلولان و تغییر نگرش اجتماعی و مشارکت آنان در اجتماع تأکید شد.

در ابتدای این نشست دبیر ستاد اجرایی چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان اظهار داشت: «سومین دوره این جشنواره در سال ۸۸ به میزبانی تهران برگزار شد که بعد یک وقفه چندساله برگزاری چهارمین دوره آن باتوجه به پتانسیل های موجود در اصفهان و میزبانی سه دوره جشنواره منطقه ای به این استان واگذار شد.»

«سید اصغر فیاض» هدف از اجرای این جشنواره را ارتباط مستقیم طبقه معلولان با افراد سالم دانست و از شرکت ۷ کشور از جمله سوئد، بلژیک، آلمان، ایتالیا، اوگاندا و آمریکا تا کنون خبر داد و افزود: «شرایط انتخاب آثار داخلی براساس خروجی های ۶ جشنواره منطقه ای در دو سال گذشته می باشد که در این میان نمایش های منتخب در سال ۹۴ به دلیل اینکه وقفه ای نداشته اند بدون بازبینی معرفی می شوند اما آثار منتخب سال ۹۳ پس از تأیید بازبینی برای حضور در جشنواره انتخاب خواهند شد.»

وی با اشاره به نحوه شرایط انتخاب آثار خارجی، تصریح کرد: «نمایش های کشورهای دیگر توسط ایمیل جشنواره در قالب فایل ویدئویی دریافت شده و مورد بازبینی قرار می گیرند و در صورت وجود نکاتی که با هنجارهای فرهنگی ایران مغایرت داشته باشد درخواست اصلاح برای اجرا داده می شود.»

«فیاض» با بیان اینکه این جشنواره در سه بخش صحنه ای، خیابانی و کودک برگزار می شود، مضمون آثار را در قالب اجتماعی، مناسب‌سازی شهری و بیان توانمندی‌ها در جامعه عنوان کرد.

به گفته وی مضمون اصلی بخش کودک ایجاد شرایط شادی بخش در کنار رساندن پیام های آموزنده به مخاطبان است.

«فیاض» برگزاری چنین جشنواره هایی را مهم خواند و بیان کرد: «آنچه در این کارها باید مدنظر قرار گیرد مفهومی است که خود معلول به آحاد مردم اعلام می کند که نه تنها در بخش های اجتماعی اثرگذار هستند بلکه در بخش هنر هم می توانند حضور یابند و مشکلات بین خود و جامعه را بردارند که در اینجا به آدم های سالم از دریچه هنر پیام رسانی می شود.»

وی در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص تئاتر معلولان کردستان، گفت: «استان کردستان قدمت دیرینه ای در خصوص تئاتر و موسیقی دارد و پتانسیل ارائه کارهای بهتر را خواهد داشت که در این میان لازم است برای معرفی فرهنگ محلی و حتی خود استان از فولکورهای محلی ویژه با استفاده از دریچه هنر بهره بگیرند.»

معاون توانبخشی بهزیستی استان اصفهان به عنوان دبیر ستاد اجرایی جشنواره، معیار سنجش آثار را کارگردانی و بازی ارائه شده توسط بازیگران در کنار دیالوگ هایی که گفته می شود دانست و نگاه ارزیابی را تخصصی اعلام کرد.

«سید اصغر فیاض» از مهیا کردن شرایط برابر برای تمامی گروه های شرکت کننده توسط دبیرخانه جشنواره خبر داد و فراهم آوردن نیازهای اساسی یک اجرا را مهم دانست.

وی با اشاره به اعزام دو اکیپ بازبین جشنواره به نقاط مختلف کشور برای ارزیابی آثار راه یافته، یادآور شد: «در حال حاضر استان های اصفهان، قم، شهرکرد، ایلام و کرمانشاه توسط گروه نخست، بازبینی آثار صورت گرفته که بعد از کردستان به عنوان ششمین مقصد، به بازبینی آثار استان همدان پرداخته و بعد از آن هم به جنوب کشور خواهیم رفت و مجموعاً بازبینی آثار از ۲۴ استان تا ۱۵ مهر تمام خواهد شد.»

به گفته «فیاض» بعد از اتمام بازبینی ها، نشست نهایی صورت گرفته و آثار مورد تأیید از طریق دبیرخانه جشنواره به استان ها اعلام خواهد شد.

فرصت تبادل فرهنگی

این جشنواره که جزو سلسله مراتب تئاتر معلولان است یک دوره خوب در جهت روشن کردن و توانمندسازی معلولان می باشد. «کبری دبیری»؛ یکی از داوران بازبین جشنواره از تهران ضمن بیان این مطلب برگزاری چنین جشنواره هایی را فرصت بسیار خوبی برای تبادل فرهنگی از نظر تکنیکی و شیوه اجرایی دانست و آن را راهگشای بسیاری از پیشرفت های فرهنگی و اجرایی در نمایش های معلولان خواند.

وی از تأثیرگذاری این گونه نمایش ها بر افکار عمومی از دو لحاظ، گفت: «بخشی برای توانمندسازی و تئاتر درمانی خود معلولان است که باعث بالا بردن روحیه آنان می شود و در بخش دیگر که مرتبط به جامعه است نشان می دهد که معلولان می توانند در همه عرصه ها حضور داشته باشند و معرف واقعی معلولان و توانمندی آنان است.»

به گفته «دبیری» خیلی از افراد به ظاهر سالم هستند که در برخورد با مشکلات دچار نقص و معلولیت بوده و آن شجاعت و مهارت لازم را ندارند که این مسئله در پوشش ظاهری آنان پنهان است لذا دیدن کارهای معلولان در این عرصه ها نشان می دهد که معلولیت، محدودیت نیست.

وی استان کردستان را دارای تاریخچه عظیمی در حوزه هنر دانست و تلاش برای توسعه هنر و پرورش هنرمندان منطقه را مهم دانست.

ارزش دادن به جامعه معلولان

«فرید میرشکار»؛ دیگر داور بازبین جشنواره از بوشهر معتقد است که این جشنواره ارزش بالایی دارد و به دنبال صرف اینکه تئاتر و کار هنری تولید شود نیست و باید فراتر از یک اثر هنری به آن نگاه کرد و علاوه بر اینکه باید تمامی آثار امتیازات یک تئاتر خوب را داشته باشند لازم است براساس ساختار جشنواره به جامعه معلولان ارزش بدهند.

به گفته وی این جشنواره باید دارای آثاری باشد که در هر دو بخش تئاتر خوب و ارزش دادن به جامعه معلولان از استانداردهای لازم برخوردار باشند.

«میرشکار» در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در مورد تأثیرگذاری تئاتر معلولان بر افکار عمومی، بیان کرد: «در طول تاریخ تئاتر، فهمیده شده که این یک هنر انسانی است که جایگاه انسان را تثبیت می کند لذا باتوجه به اینکه در جامعه معلولان گاهی به دلیل نگاه نادرست فاصله ها ایجاد شده است با چرخه هنر می توان خلأهای فرهنگی موجود را پر کرد.»

وی افزود: «تئاتر باتوجه به نیازی که انسان دارد و باتوجه به توانمندسازی نه تنها برای معلولان، می تواند از دو جهت دارای اهمیت باشد یکی برای خود معلولان که به خودباوری و کشف توانمندیهای خود می رسند و مرحله دوم پذیرش جامعه و شناخت جامعه از توانمندی معلولان است لذا هر کار هنری و هر فضای فرهنگی که بتواند این کار را انجام دهد مؤثر و موفق است.»

لازم به ذکر است چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر معلولان امید آفرین از ۱۲ تا ۱۷ آذر ماه سال جاری به مناسبت روز جهانی معلولان با تعداد ۳۸ گروه نمایشی داخلی و ۱۱ گروه نمایشی خارجی با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از معلولان، کارگردانان و سایر عوامل اجرایی در استان اصفهان برگزار می شود.