به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «آتش و قداره» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد عرب با تغییر در روش سرمایه گذاری به زودی با حضور ۲۰ بازیگر اصلی فیلمبرداری را آغاز می کند.

فیلمنامه «آتش و قداره» نوشته منصور بَراهیمی، جزو آثار قهرمان‌ محور محسوب می شود و قصه یک قهرمان ایرانی است که جوانمردی را سرلوحه رفتار و زندگی خود قرار داده و ماهیت این رفتار اخلاقی و منش پهلوانی در ۱۰۰ سال گذشته را نشان می‌دهد.

حسن پویا به عنوان مدیر فیلمبرداری برای دومین بار با محمد عرب همکاری خواهد داشت و بازیگران این پروژه اواخر ماه جلوی دوربین پویا می روند تا «آتش و قداره» برای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده نمایش شود.

فیلم سینمایی «آتش و قداره» چهارمین فیلم سینمایی محمد عرب با محوریت یک قهرمان ایرانی بعد از «سمفونی تاریک»، «یک الف ناقابل» و «قند تلخ» است.