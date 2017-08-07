تدوین «آتش و قداره» آغاز شد/ آهنگسازی توسط بهزاد عبدی

محمد عرب کارگردان «آتش و قداره» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این فیلم سینمایی گفت: چندی پیش فیلمبرداری این اثر به پایان رسید و به تازگی نیز تدوین اولیه آن انجام شده و ساخت موسیقی آن نیز توسط بهزاد عبدی ادامه دارد. برای صداگذاری این اثر هم با آرش قاسمی قرارداد بسته ایم اما هنوز کارهای صداگذاری آغاز نشده است.

وی با اشاره به اینکه فیلم درباره جوانمردی و فتوت ایرانیان است، بیان کرد: روزگاری جوانمردی ایرانیان زبانزد خاص و عام بود اما در سال های اخیر در هیچ فیلمی به این موضوع پرداخته نشده و در جامعه چنین موضوعی کمتر دیده شده است از همین رو می خواستیم با این فیلم یادآوری کنیم که در دوره ای کشور را این جوانمردان اداره می کردند و به جوانان بگوییم که این موضوعات در روزگاری وجود داشت.

عرب افزود: «آتش و قداره» به روایت یک داستان در اواخر دوره قاجار می پردازد و یک موضوع اجتماعی و عشقی را به نمایش می گذارد بنابراین تاریخ را روایت نمی کند.

وی در پایان گفت: فیلمنامه و قصه بسیار خوب این فیلم باعث شد که کار در «آتش و قداره» را بپذیرم و همه عوامل این فیلم نیز آن را دوست داشتند درباره زمان اکران این فیلم هم باید بگویم که هنوز درباره این موضوع تصمیمی نگرفتیم.

حسین یاری، مهران غفوریان، محمدرضا شریفی نیا، هلیا امامی، فاطمه گودرزی، مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ شاهی، علی صادقی، ارژنگ امیرفضلی، امیرحسین صدیق، قدرت ا... صالحی، الله قلی نظری، محسن افشانی، ارسلان قاسمی، علی مسعودی (مشهدی)، امین ایمانی، رضا عزیزی، ایمان صفا، رضا هاشمی، علیرضا بابایی، محمد زاهدی و ... بازیگران این فیلم بوده اند.