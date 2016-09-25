به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری نشست غیررسمی اعضای اوپک به میزبانی الجزیره، قیمت اکثر شاخص‌های معتبر نفت خام جهان با کاهش بیش از یک دلاری روبرو شد.

بر این اساس در معاملات منتهی به ۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی و با احتمال قوت گرفتن عدم توافق کشورهای عضو اوپک بر سر اجرای فریز نفتی، شاخص سبد نفتی اوپک با یک دلار و پنج سنت کاهش، به محدوده ۴۲ دلار و ۶۸ سنت سقوط کرد.

علاوه بر این، در این مدت قیمت هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال با ۹۶ سنت کاهش در محدوده ۴۶ دلار و ۵۵ سنت و بهای هر بشکه نفت خام وست تگزاس آمریکا با یک دلار و ۳۱ سنت کاهش در محدوده ۴۴ دلار و ۳۴ سنت در بازار داد و ستد شده است.

از سوی دیگر، قیمت شاخص نفت دوبی هم با ثبت یک دلار و یک سنت کاهش در محدوده بشکه‌ای ۴۳ دلار و ۵۸ سنت و بهای شاخص نفت عمان با ۹۰ سنت کاهش، در محدوده ۴۳ دلار و ۹۲ سنت در بازار معامله شده است.

سقوط آزاد قیمت نفت ایران در بازار

به گزارش مهر، همزمان با کاهش قیمت تمامی شاخص‌های معتبر نفت جهان در معاملات منتهی به ۱۶ سپتامبر امسال، بهای هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران با یک دلار و ۵۰ سنت در محدوده ۴۲ دلار و ۱۵ سنت به مشتریان اروپایی و آسیایی عرضه شده است.

از سوی دیگر، قیمت هر بشکه نفت خام سنگین صادراتی ایران هم در این مدت با ثبت دلار یک دلار و ۴۸ سنتی، در محدوده ۴۰ دلار و ۳۸ سنت در بازار عرضه شده است.

در مجموع از ابتدای سال ۲۰۱۶ میلادی تاکنون، متوسط قیمت فروش هر بشکه نفت خام سبک صادراتی ایران ۳۸ دلار و ۵۹ سنت و متوسط قیمت فروش نفت خام سنگین صادراتی ایران ۳۶ دلار و ۴۲ سنت بوده که با قیمت ۵۰ دلاری سال ۲۰۱۵ میلادی، کماکان فاصله ۱۲ تا ۱۴ دلاری دارد.

مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در بازار

بهره‌برداری از فاز جدید توسعه میدان نفتی کاشاگان قزاقستان در دریای خزر، افزایش صد دستگاه دکل فعال حفاری در صنایع نفت و گاز آمریکا از ماه مه میلادی تاکنون، رشد آرام تقاضا برخلاف پیش‌بینی آژانس بین‌المللی انرژی برای ربع چهارم سال ۲۰۱۶ میلادی و اواسط سال ۲۰۱۷ میلادی و نیز افزایش تقاضا برای نفت خام تولیدی کشورهای آفریقایی از سوی پالایشگران هند و چین، در کنار افزایش تولید نفت نیجریه را می‌توان از مهمترین دلایل کاهش قیمت نفت در معاملات منتهی به ۱۶ سپتامبر اعلام کرد.

علاوه بر این، هفته آینده یکی از مهمترین نشست‌های غیررسمی تاریخ اوپک به منظور نهایی کردن مذاکرات بر سر اجرا یا عدم اجرا طرح فریز نفتی برگزار می‌شود که اظهارنظرهای ضد و نقیض از همکاری کشورها به ویژه پیوستن عربستان سعودی و روسیه، از دیگر دلایل تضعیف بهای طلای سیاه در بازار به شمار می‌رود.

پیش‌بینی می‌شود در صورت توافق اعضای اوپک و نانو اوپک به ویژه روسیه و قزاقستان بر سر اجرای طرح فریز نفتی پس از نشست الجزیره، قیمت طلای سیاه در بازار افزایش چند درصدی را ارزیابی کند.