نیروهای آموزش دیده مردمی آسیب حوادث غیر مترقبه را کاهش میدهد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی ظهر یکشنبه بعد از برگزاری مراسم پدافند پرتویی حضرت روح الله در منطقه عمومی کاشان اظهار داشت: تجربه ثابت کرده است که به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه، نیروهای آموزش دیده مردمی در مرحله اول با توجه به آموزش های از قبل دریافت شده می‌توانند نقش بزرگی در کاهش آسیب ها و خسارت های مالی و جانی ایفا کنند.

وی با اشاره به اینکه مانور پدافند پرتویی حضرت روح الله با مشارکت جمعیت هلال احمر استان اصفهان برگزار شد، ادامه داد: این مانور با هدف ارتقای آمادگی برای مقابله با هرگونه شرایط اضطراری، حوادث احتمالی و تهدیدات پرتویی در زیرساخت های حساس، تقویت توان تصمیم گیری و هماهنگی در اجرا و اشرافیت بر وظایف و مسئولیت های قرارگاه پرتویی، ایجاد هماهنگی بین دستگاه های امنیتی و امدادی برگزار شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان اضافه کرد: تقویت و بالا بردن آستانه تحمل خطرپذیری و شناسایی توان دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده پس از برگزاری این مانور، از اهداف این برنامه بود.

وی افزود: مانور پرتویی حضرت روح الله شامل ۹ کارگروه بود که با محوریت قرارگاه تاکتیکی پدافند پرتویی کاشان انجام شد.

مومنی با بیان اینکه از جمله کارگروه های مهم دراین مانور کارگروه جستجو و نجات، تخلیه، اسکان و مراقبت های جمعی قرارگاه تاکتیکی است، تصریح کرد: در این مانور ۲۰ شعبه جمعیت هلال احمر استان به استعداد ۷۰ پرسنل، ۱۲۰ نجاتگر، ۲۴ دستگاه خودرو کمک دار، سه دستگاه آمبولانس، دو دستگاه خودرو نجات، دو دستگاه خودرو ارتباطات، ۱۲۰دستگاه چادر و دو دستگاه چادر AMP مشارکت و همکاری داشتند.

