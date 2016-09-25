صالح: ائتلاف بین ایران و یمن بهانه واهی عربستان برای حمله است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «علی عبدالله صالح» رئیس جمهور سابق یمن روز یکشنبه اعلام کرد که هیچ ائتلافی بین یمن و ایران وجود ندارد و این بهانه خودساخته عربستان برای تجاوز به یمن است.

رئیس جمهوری سابق یمن در عین حال خواستار انجام مذاکرات مستقیم میان یمن و عربستان سعودی شد.

عبدالله صالح همچنین گفت: بین ما و مردم عربستان هیچ اختلافی وجود ندارد و اختلاف ما با راس هرم قدرت در این کشور است.

وی در عین حال با زیر سوال بردن مشروعیت «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن افزود: «عبد ربه منصور هادی» دست پرورده اطلاعات انگلیس است.

رئیس جمهور سابق یمن همچنین گفت: ما از عربستان سعودی در محاکم بین المللی شکایت خواهیم کرد.

وی ادامه داد: توقف شلیک موشک ها به پایگاه ها و زیرساخت های حیاتی در عمق عربستان منوط به متوقف کردن تجاوز و جنگ علیه یمن است.