وعده وسوسه انگیز «ترامپ» به «نتانیاهو» در خصوص بیت المقدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دونالد ترامپ» برای کسب حمایت صهیونیست ها در انتخابات ریاست جمهوری به «بنیامین نتانیاهو» وعده داد که بیت المقدس(اورشلیم) را به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل شناسایی می کند.

حمایت صهیونیست ها در آمریکا از نامزدهای انتخاباتی یکی از اصلی ترین شروط پیروزی در انتخابات است از همین رو هر یک از نامزدها تلاش می کنند تا به نحوی نظر صهیونیست ها را جلب کنند در همین رابطه شب گذشته دیدارهای میان آنها و نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی انجام شد.

در دیدار ۹۰ دقیقه‌ای نتانیاهو و ترامپ در برج شخصی ترامپ در نیویورک جارد کوشنر، از نزدیکان ترامپ و یکی از مشاوران ارشد ستاد انتخاباتی وی، و «ران درمر» سفیر رژیم اسرائیل در امریکا، نیز حضور داشتند.

در این دیدار دو طرف بر «کمک‌های نظامی، امنیت و ثبات منطقه» تأکید و در خصوص «رابطۀ ویژۀ اسرائیل و امریکا و پیوند ناگسستنی بین آنها» صحبت کردند.

دیدار «هیلاری کلینتون» و نتانیاهو نیز در هتل دابلیو در منطقۀ منهتن نیویورک و پشت درهای بسته انجام شد. این دو نفر پیش از این در زمان تصدی پست وزارت خارجه توسط کلینتون با یکدیگر دیدار کرده بودند.

به گفتۀ یکی از اعضای ارشد ستاد کلینتون، تفاهم‌نامۀ نظامی درخصوص «تقویت روابط دفاعی و اطلاعاتی و همکاری نزدیک با اسرائیل جهت تضمین برتری نظامی اسرائیل» که اخیراً میان امریکا و اسرائیل به امضا رسید، از محورهای اصلی گفتگوی این دو نفر بود.

کلینتون همچنین بر مقابله با جریان مشروعیت‌زدایی از اسرائیل از طریق اقداماتی نظیر مقابله با «جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل» تأکید کرد.