۹۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد در همدان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی ستاد دیه استان همدان، یدالله روحانی‌منش اظهار داشت: در نیمه نخست امسال ۹۰ نفر از زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد این استان با مبلغ بدهی بیش از ۷۲ میلیارد و ۱۸۴ میلیون ریال از بند زندان آزاد شدند.

وی افزود: از این تعداد افراد ۱۶ نفر دارای محکومیت‌های دیه و ۷۴ نفر دارای محکومیت‌های مالی و مهریه و نفقه بوده‌اند که با مساعدت ستاد دیه آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه از بین افراد تعداد ۸۶ نفر مرد و چهار نفر زن بودند، بیان کرد: مبلغ ۶ میلیارد و ۷۲۲ میلیون ریال از طریق شرکت‌های بیمه برای مجموع تصادفات پرداخت شده که مبلغ ۷۵۰ میلیون ریال از این مبلغ منجر به آزادی یک نفر از زندانیان شد.

وی گفت: همچنین با ارسال پرونده‌های دیه واجد شرایط به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مبلغی بیش از ۶ میلیارد و ۵۲۰ میلیون ریال دریافت و زمینه آزادی ۶ نفر از مددجویان فراهم شد.

روحانی‌منش با اشاره به اینکه ۷ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال نیز به صورت اعسار به تقسیط تأمین و پذیرفته شده است، عنوان کرد: شاکیان پرونده‌ها در شورای حل اختلاف شعبه ۱۱۶ ویژه ستاد دیه مبلغ ۳۳ میلیارد و ۸۹ میلیون ریال گذشت کردند.

وی با اشاره به اینکه چهار نفر از مددجویان با وساطت و راهنمایی ستاد دیه به صورت مشاوره ای از زندان آزاد شدند، افزود: تعداد ۶۳ نفر از مددجویان با پرداخت مبلغ ۷ میلیارد و ۲۳ میلیون ریال به صورت کمک ستاد دیه آزاد شده‌اند.

مدیرعامل ستاد دیه استان همدان با بیان اینکه برای آزادی ۱۶ نفر از زندانیان مبلغ ۹ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال وام بانکی پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر ۲۹۹ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد شامل انواع تصادفات رانندگی، حوادث کار، انواع بدهکاری و مهریه در زندان‌های استان همدان محبوس هستند.