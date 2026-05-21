۴۶۳ زندانی جرایم غیرعمد خوزستان با مشارکت خیران آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در گفتگویی رسانهای در خصوص اجرای سیاستهای تحولی قوه قضاییه در حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد اظهار کرد: با تلاشهای بیوقفه ستاد دیه استان خوزستان و استفاده از ظرفیتهای مردمی و خیران، ۴۶۳ مددجو به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
رئیس هیئتمدیره ستاد دیه استان خوزستان مجموع بدهی این مددجویان را بیش از دو هزار و ۸۶۴ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این مبلغ از منابع مختلف تأمین شده که بخش عمده آن معادل دو هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از طریق صدور احکام اعسار و تقسیط محقق شده است.
دهقانی با قدردانی از گذشت شاکیان تصریح کرد: به برکت فرهنگ ایثار، شاکیان این پروندهها از دریافت بیش از ۱۲۸ میلیارد تومان از مطالبات خود صرفنظر کردند که این اقدام خداپسندانه نقشی کلیدی در آزادی زندانیان داشت.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان به مشارکت خانوادههای مددجویان نیز اشاره کرد و گفت: خانواده زندانیان مبلغی بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان را تأمین کردند و با همکاری بانکهای عامل نیز تسهیلاتی به مبلغ حدود ۱۱ میلیارد و ۹۵۸ میلیون تومان پرداخت شد.
وی با اشاره به سهم ستاد دیه استان بیان کرد: ستاد دیه خوزستان نیز از محل کمکهای مردمی و منابع داخلی، مبلغی در حدود ۳۰ میلیارد و ۲۳۴ میلیون تومان را به این امر اختصاص داد که نشاندهنده همراهی ستودنی مردم شریف خوزستان با برنامههای انساندوستانه است.
