مروری بر تاریخ عزاداری مردم ایران در «میراث مرثیه»

به گزارش خبرنگار مهر، سید مازیار هاشمی تهیه کننده «میراث مرثیه» درباره این مجموعه مستند داستانی توضیح داد: این اثر به کارگردانی مهدی زنگنه با روایت ثریا قاسمی، رویا تیموریان، سیاوش طهمورث، محمدرضا علیمردانی، محمود عزیزی، نیما رئیسی و مجید آقا کریمی تهیه و تولید شده است و به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی در ایام ماه محرم از شبکه مستند پخش می شود.

وی افزود: در هر اپیزود این مجموعه ۱۶ قسمتی به زندگی و آثار یکی از شخصیت های تاثیرگذار تاریخ عزاداری مردم ایران می پردازیم که تاثیر بسزایی در آداب و رسوم عزاداری مردم در ایام محرم داشته اند.

این تهیه کننده یادآور شد: در فصل اول این مجموعه که ٧ قسمت بوده است به شخصیت هایی همچون حاج اکبر ناظم، کربلایی محمود بهجت، سید مهدی قوام، شیخ رضا سراج، میرزا حسین بابا مشکین، حاج مرزوق حائری و محتشم کاشانی پرداخته شده است.

هاشمی ادامه داد: در فصل دوم مجموعه که ٩ قسمت دارد، شخصیت هایی همچون عمان سامانی، مرحوم احمد شمشیری، مرحوم حجت الاسلام محمدتقی فلسفی، مرحوم محمد علامه، مرحوم احمد دلجو، مرحوم نادعلی کربلایی، مرحوم آرام دل، مرحوم سیدمحمد کوثری و مرحوم شاحسین بهاری افرادی هستند که اپیزودها با محوریت کاراکتر آنها تولید شده است.

عوامل این مجموعه عبارتند از تهیه کننده: سید مازیار هاشمی، مهدی صفی یاری، نویسنده و کارگردان: مهدی زنگنه، مشاور کارگردان: وحید شیخلر، دستیار یک کارگردان و برنامه ریز: وحید کاشی، منشی صحنه: نگار پاکار، مدیر تصویربرداری: فرهاد طالبی نژاد، طراح صحنه و لباس: حمید شهیری، طراح چهره پردازی: بابک شعاعی، مدیرتولید: داود جمشیدی، جانشین تهیه: محمد ابراهیم عزیزی، مدیر تدارکات: سید رسول سید حاتمی، تدوین: سهیل نظری، موسیقی: کیهان شادور، مجری طرح: موسسه فرهنگی هنری سرزمین آفتاب، شرکت فیلمسازی آشا فیلم.

«میراث مرثیه» در ۱۵ قسمت ۵۰ دقیقه ای از یکشنبه ۱۱ مهر ماه هر شب ساعت ۲۰ از شبکه مستند سیما روی آنتن می رود و روز بعد ساعت ۱۵ بازپخش می شود.