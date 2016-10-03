به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه محرم و راه افتادن دسته‌های عزاداری، بساط نذری هم رونق پیدا می‌کند و در هر گوشه و کناری از کشور، مردم همراه با عزاداری به نذری دادن مشغول می‌شوند به همین جهت تقاضا برای خرید برخی از اقلام مواد غذایی در این ماه افزایش پیدا می کند.

افزایش تقاضا و کمبود عرضه در برخی از مواد غذایی موجب شده که هرساله در آستانه این ماه افزایش نسبی قیمت گریبانگیر عزاداران شود و مردم مجبور باشند برخی از اقلام ضروری را با قیمت بالاتری تهیه کنند. هرچند که دولت طی سالهای گذشته اقدام به توزیع برخی از اقلام مانند برنج در سطح هیات‌های عزاداری می‌کند اما به نظر می‌رسد که افزایش نسبی قیمت در آستانه ماه محرم به روندی عادی تبدیل شده است.

امسال هم از چند روز مانده به آغاز محرم قیمت برنج و حبوبات رشد نسبی قیمت را تجربه کرد . البته قیمت برنج ماههاست که روندی صعودی در پیش گرفته با این وجودبه نظر می رسد شروع ماه محرم هم بر رشد قیمت آن بی‌تاثیر نبوده است.

گزارش بانک مرکزی هم حاکی از آن است که در هفته منتهی به دوم مهرماه، قیمت برنج، گوشت قرمز، قند و شکر و چای به ترتیب افزایش قیمت ۰.۸، ۰.۱، ۰.۲ و ۰.۱ درصدی را تجربه کرده است؛ در حالیکه قیمت همین اقلام نسبت به هفته مشابه سال قبل نیز به ترتیب ۲، ۲.۴، ۰.۴ و یک درصد افزایش داشته است.

افزایش نرخ برنج و حبوبات

محمد آقاطاهر در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت قیمت اقلام مصرفی ماه محرم، گفت: در چند روز اخیر قیمت برخی اقلام مانند برنج و حبوبات افزایش یافته است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه قیمت شکر در این مدت ارزان شد، افزود: الان فصل تولید شکر است بنابراین قیمت این محصول درعمده فروشی‌ها کاهش داشته است اما نرخ برنج و حبوبات با رشد همراه بود.

نرخ برخی اقلام مصرفی در بازار

گزارش میدانی خبرنگار مهر از خرده فروشی ها نشان می‌دهد که قیمت برنج ۵ کیلویی هاشمی ۶۸ هزار و ۲۵۰ تومان، برنج صدری هاشمی ۵ کیلویی آقاجانیان ۶۹ هزار تومان، برنج طارم آستانه درجه یک ۵ کیلویی برتر ۶۸ هزار و ۲۵۰ تومان فروخته می شود

همچنین لوبیا سفید ۹۰۰ گرمی ۸۹۰۰ تومان، لوبیا قرمز ۹۰۰ گرمی ۹۹۰۰ تومان، لوبیا چیتی ۹۰۰ گرمی ۱۲۹۰۰ تومان و عدس ۹۰۰ گرمی ۱۱۹۸۰ تومان به فروش می رسد.

براین اساس، هر کیلوگرم شکر سفید ۹۰۰ گرمی ۳۵۰۰ تومان، شکر ۴.۵ کیلویی ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان عرضه می‌شود. قیمت یک بسته قند شکسته ۷۰۰ گرمی ۴۷۰۰ تومان و یک کارتن قند دو کیلویی شکسته ۱۱ هزار و ۳۰۵ تومان است.

همچنین روغن مایع آفتابگردان ۱۶۲۰ گرمی ۱۰ هزار و ۶۵۰ تومان، روغن جامد ۵ کیلویی ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان فروخته می شود. نرخ یک بسته زعفران دو مثقالی هم ۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده است.

گوشت خورشتی گوسفند با وزن ۵۰۰ گرم ۳۴ هزار و ۶۱۰ تومان و ران ممتاز گوسفندی دو کیلویی ۹۶ هزار و ۷۹۵ تومان قیمت گذاری شده است.