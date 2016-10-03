ورود آقایان به این کافه ممنوع است!

مجله مهر: اگر جوان باشید یا در دور و برتان با این نسل سر و کار داشته باشید می بینید و می فهمید که یکی از کمبود های همیشگی برای جوانی کردن بچه های امروز نبود فضای مناسب برای تفریح کردن و خوش گذرانی های معمول است. مکانی که بشود با خیال راحت و با امکانات لازم در آن«تفریح سالم»داشت و نگران چیزی نبود. همین موضوع یعنی فراهم کردن فضای مناسب برای جوانی کردن و داشتن تفریح سالم برای بچه ها این نسل،حالا یکی از اصلی ترین دغدغه های«عاطفه پورحکیمی»است او این روزها با راه اندازی «بوفه کتاب دوستانه »بخشی از ایده هایش در این زمینه را عملی کرده است. جایی که قرار است مکانی باشد برای دورهمی و گپ های دختران ایرانی تا باهم جمع شوند و از دغدغه های دخترانه این روزهایشان حرف بزنند.

به بوفه کتاب دوستانه، خانومانه ما خوش آمدید

این مکان تازه تاسیس را باید در محدوده خیابان رسالت پیدا کنید و خودتان را به پاساژ«دنیای نور» برسانید. در پایان ساعت کاری بوفه به محض اینکه پایمان را در پاساژ می گذاریم باید خوب چشم بگردانیم تا بین مغازه های رنگ به رنگی که در طبقات جا خوش کرده اند اثری از بوفه کتاب دوستانه پیدا کنیم جایی که کمتر از یک ماه است که درش را به روی دختران ایرانی باز است تا دوستانشان را اینجا ببینندو دخترانگی های مخصوص به خودشان را داشته باشند. باید از طبقه های شلوغ و پرهیاهوی پاساژ عبور کنیم تا به طبقه آرام چهارم برسیم پلاک۶ جایی است که باید خودمان را به آنجا برسانیم از دور اولین چیزی که به چشممان می آید تابلوی چوبی سر در است که بزرگ و با لبخند روی آن نوشته شده بوفه کتاب دوستانه و کمی پایین تر تابلوی ورود ممنوعی است که از ممنوع بودن ورود آقایان به محل خبر می دهد چون اینجا جایی است که قرار است فقط و فقط به خنده ها و جمع های دخترانه اختصاص داشته باشد.

اینجا ورود برای عموم دختران آزاد است

پیش از ورودمان تصور می کنیم که اینجا هم شاید مثل خیلی از جاهای دیگر که فقط و فقط به گروه خاصی از دختران جامعه اختصاص دارد، یعنی لزوما جایی است برای آدم هایی با یک تفکر و با یک شکل و شمایل خاص، اما همین که واردش می شویم با دیدن تم سفید و سبز و فضای پرنور و دخترانه اش تمام پیش فرض هایمان به هم می ریزد. چون اینجا نه شبیه کافه های تاریک و پر دودی است که دیگر برایمان کلیشه ای شده اند و نه شبیه مکان هایی است که آدم هایش از گروه و طیف خاصی الک شده باشند.«ما از روزی که تصمیم گرفتیم اینجا را راه بیندازیم دلمان می خواست که برای دخترهای ایرانی جایی را فراهم کنیم که صرفا دور هم باشند و گپ بزنند و خوش بگذرانند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما این روزها با آن رو به رو هستیم این است که در کشور ما اصلا مکان تفریحی کافی برای جوان ها وجود ندارد و ما مدام هم آنها را از رفتن و انجام کارهای متفاوت منع می کنیم و در عوض برایشان جایگزینی هم در نظر نمی گیریم.جدی ترین و اولین دلیلی که شاید انگیزه اصلی ما برای راه اندازی بوفه کتاب بود این بود که ما بتوانیم محلی برای تفریح و دورهمی های دخترانه فراهم کنیم.»

از کافه تا بوفه

«بوفه یعنی چه؟ معادل فارسی نداشت که منظور را برساند؛ یعنی اینکه هرچی خوردنی هست می توانید بردارید و نوش جان بفرمائید. فقط کاغذ قیمت هایشان را داخل سبدهای مخصوص جمع کنید و در آخر به صندوق تحویل بدهید.» این توضیحی است که روی آگهی های بوفه کتاب در تعریف بوفه نوشته شده است. احتمالا اولین چیزی که با شنیدن بوفه کتاب به ذهنمان می آید این است که بوفه با کافه چه تفاوتی دارد؟ اصلا چرا بوفه و کافه نه؟ چون این طور که از شواهد بر می آید اینجا اولین بوفه کتاب مخصوص بانوان در کشوراست.

«عاطفه پورحکیمی»درباره این تفاوت ها می گوید:«من خودم شخصا با کافه مشکلی ندارم وخودم شاید به خاطر مشغله هایی که دارم به کافه سر نزنم ولی دوستان زیادی دارم که بچه های به اصطلاح کافه برویی هستند.فرق اساسی که بین بوفه وکافه است این است که ما در کافه باید خوردنی و نوشیدنی را سرو کنیم ولی در بوفه همه چیز آماده است و کسانی که به اینجا می آیند از مواد بسته بندی شده و نوشیدنی های شرکتی استفاده می کنند، البته به انضمام کیک خانگی! اصلی ترین دلیلی که من اینجا کافه نزدم این بود که می خواهیم بر فعالیت ها و تفریحات متنوع تری تمرکز کنیم و در کنار دورهمی و تفریحات دوستانه با مشتری هایمان دوست شویم و گروه های متنوعی برای کارهای دیگر مثل جشنواره های تفریحی- مسابقات فرهنگی –جشن کتاب،نمایشگاه های مختلف-شب شعر و کلاسهای آموزشی و اردوهای تفریحی داشته باشیم برای همین هم ترجیح می دهیم به جای کافه با شرایط خاص خود ، بوفه داشته باشیم.»

ما متفاوت ترین هستیم

یکی از ویژگی هایی که به طور مشخص بوفه کتاب دوستانه را از مکان های دیگر جدا می کند این است که این مکان فقط و فقط مخصوص بانوان طراحی شده است. همین که با عنوان«مخصوص بانوان» مواجه می شویم اولین چیزی که بیشتر به ذهنمان خطور می کند این است که این محل به خاطر همین ویژگی حتما جایی است که خارج از خط قرمزها و چارچوب های یک مکان عمومی در ایران است، اما خانم پورحکیمی می گوید:« می شود در کنار دوستانتان به قدری به شما خوش بگذرد که آخرین سوالی که برایتان بوجود می آید این باشد که چرا نمی توانیم حجابمان را برداریم؟چرا که بوفه کتاب هم یک مکان عمومی است با این تفاوت که آقایان حق ورود به آن را ندارند.» ولی درباره موضوع عکاسی در این محیط زنانه باید گفت که در بوفه کتاب شما این امکان را دارید تا همان جا عکس یادگاری بگیرید و همان موقع هم روی شاسی تحویل بگیرید .خودشان در آگهی هایشان درباره عکس گرفتن با موبایل های شخصی این طور توضیح داده اند« چه خوب می شد همه دوست داشتند توی کادر عکس شما باشند ولی خب، نمی شود! سعی کنید از دیگران عکس نگیرید.»

ما کتابهایتان را برایتان به نفع نیازمندان می فروشیم

اگر سری به غرفه ی فروش کتاب بزنید می بینید که این کتابخانه از دو بخش اصلی و خیریه تشکیل شده که برای راه اندازی کتابخانه خیریه اش ایده جالبی به کار گرفته اند تا افراد زیادی به وسیله این کار خیر از آن بهره مند شوند. به این صورت که مردم کتاب های خوانده شده را به بوفه کتاب اهدا می کنند و علاقه مندان این کتابها را با قیمتی که خودشان دوست داشته باشند از بوفه کتاب خریداری می کنند و این پول صرف امور خیریه برای افراد نیازمند می شود. اتفاقی که باعث شده خریداران نه تنها قیمت کتاب را کمتر از چیزی که هست بخرند بلکه پول بیشتری بابتش بپردازند.

با کمترین هزینه دوستانتان را مهمان کنید

خانم پورحکیمی می گوید که دوست دارد بوفه کتاب وعده گاهی برای آدم های مختلف با سلایق متفاوت باشد تا قرارهای دوستانه، تفریحی و فرهنگی شان را اینجا بگذارند. برای همین اگر دوری در این بوفه کتاب بزنید می بینید که اینجا پر است از کارهای دستی و سنتی که با هدف حمایت از خانمهای هنرمند به فروش می رسد .از طرفی هم اگر نگاهی به قیمت های بوفه کتاب بزنید می بینید که هزینه ای که برای ورودی آن در نظر گرفته شده ساعتی۲هزار تومان است آن هم برای زمان های طولانی ای که بانوان و دختران ایرانی می خواهند با دوستانشان گپ های از جنس حرف های زنانه داشته باشند.