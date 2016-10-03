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۱۲ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۳

معاون امور شهرداری‌ها:

لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا تقدیم دولت شد

لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا تقدیم دولت شد

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا برای قرار گرفتن در سیر مراحل تصویب، از سوی وزارت کشور تقدیم دولت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور با بیان اینکه به زودی لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا در کمیسیون کلانشهرها مورد بررسی قرار می گیرد،   گفت: تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا یکی از تکالیف مندرج در مصوبه هیات وزیران در زمینه آتش نشانی و امور ایمنی است که دی ماه ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.

وی افزود: به موجب این مصوبه، مسئولیت تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقاء سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور با رویکرد هماهنگی دستگاه های دخیل در امر مدیریت ایمنی از سوی دولت به وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واگذار شد و پیش نویس این لایحه در۱۳ بند تهیه شده است.

نوذرپور در خصوص این لایحه گفت: تعیین مرجع ملی جهت تدون ضوابط و مقررات، هماهنگی بین دستگاهها و نظارت بر ایمنی و ایجاد مدیریت یکپارچه آتش نشانی، امداد و نجات و نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمان‌ها و مستحدثات از جمله نکات شاخص مورد توجه در تدوین این لایحه بود.

وی، پیش بینی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری‌ها در حوزه ایمنی و پیش بینی راهکارها و ساز و کار برخورد قانونی با کلیه اماکن، ساختمان‌ها و مستحدثات نا ایمن و رفع خطر از آنها را از دیگر نکات شاخص مورد توجه در تدوین این لایحه برشمرد.

وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده کشور در حوزه ایمنی و خدمات آتش‌نشانی، وضعیت ساختمان‌های ساخته شده است. چراکه تا زمان صدور پایان کار برای ساختمان‌ها، متولی نظارت بر ایمنی آنها مشخص است؛ اما پس از ساخت و در هنگام بهره‌برداری، متولی نظارت در ایمنی مشخص نیست که در لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا این متولی مشخص شده است.

نوذرپور افزود: هم اکنون بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایمنی کارگاه ها رسیدگی می کنند؛ اما درخصوص رسیدگی به سایر ساختمان‌ها در هنگام بهره‌برداری متولی نظارت مشخص نیست.

وی در ادامه گفت: در پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا، مدیریت اجرایی ایمنی در سه موضوع آتش‌نشانی، امداد و نجات و نظارت بر ایمنی ساختمان‌ها به صورت یکپارچه و با یک متولی واحد در نظر گرفته شده است.

نوذرپور با بیان اینکه یکی از رویکردهای قالب در این لایحه توجه به فضاهای فی مابین شهرها و روستاهاست، اضافه کرد: همچنین در این لایحه اجازه فعالیت و کمک‌رسانی در حوزه ایمنی و آتش‌نشانی برای سازمان‌های آتش‌نشانی کلانشهرها خارج از محدوده حریم مشخص شده و برای آن منابع مالی پیش‌بینی شده است و بدین ترتیب آتش‌نشانی ها می‌توانند در خارج از محدوده حریم شهرها، هنگام بروز حادثه اطفای حریق و کمک‌رسانی را انجام دهند.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین گفت: یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور طی روزهای ۸ تا ۱۵ مهر با حضور ۹۰۰ آتش نشان ورزشکار در قالب ۱۲۷ تیم از ۴۳ سازمان آتش نشانی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برگزار می شود. مسابقات این دوره در ۸ رشته و در دو گروه مسابقات تخصصی آتش نشانان و امدادگران و مسابقات رشته های عمومی مرتبط با شغل آتش نشانان و امدادگران برگزار می شود.

وی اضافه کرد: مسابقات تخصصی آتش نشانان و امدادگران شامل شش رشته  دوی ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، دوی ۱۰۰ متر، آبرسانی با موتور پمپ،   صعود و فرود (راپل) تخلیه اضطراری از ساختمان و عملیات ترکیبی امداد و اطفای آتش سوزی است. مسابقات رشته های عمومی مرتبط با شغل آتش نشانان و امدادگران هم شامل دو رشته  طناب کشی و شنای استقامت به مسافت ۴۰۰ متر است.

نوذرپور، ایجاد مهارت، دقت و افزایش سرعت عمل، بالا بردن توان عملیاتی و افزایش اعتماد عمومی به توانمندی آتش نشانان و امدادگران کشور، تبادل اطلاعات و انتقال تجارب بین آتش نشانان را از جمله ازاهداف مهم برگزاری این المپیاد برشمرد.

وی همچنین گفت: تجربه سالهای گذشته نشان می دهد برگزاری این مسابقات تاثیر مثبتی در ایفای نقش حرفه ای جامعه آتش نشانان کشور داشته است.

نوذرپور افزود: پیش از این مسابقات ورزشی آتش نشانان در قالب المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور و مسابقات امداد و نجات در ارتفاع آتش نشانان کشور در دو شهر بصورت مجزا برگزار می شد ولی با برنامه ریزی های به عمل آمده یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور امسال برای نخستین بار بصورت متمرکز و به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برگزار می شود.

وی در خاتمه گفت: یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور، بزرگترین رخ داد ورزشی کشور در حوزه مدیریت شهری محسوب می شود.

کد مطلب 3786085
نورا حسینی

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