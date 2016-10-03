لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا تقدیم دولت شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوذرپور با بیان اینکه به زودی لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا در کمیسیون کلانشهرها مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا یکی از تکالیف مندرج در مصوبه هیات وزیران در زمینه آتش نشانی و امور ایمنی است که دی ماه ۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شد.
وی افزود: به موجب این مصوبه، مسئولیت تدوین لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا با هدف ارتقاء سطح ایمنی شهرها و روستاهای کشور با رویکرد هماهنگی دستگاه های دخیل در امر مدیریت ایمنی از سوی دولت به وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور) واگذار شد و پیش نویس این لایحه در۱۳ بند تهیه شده است.
نوذرپور در خصوص این لایحه گفت: تعیین مرجع ملی جهت تدون ضوابط و مقررات، هماهنگی بین دستگاهها و نظارت بر ایمنی و ایجاد مدیریت یکپارچه آتش نشانی، امداد و نجات و نظارت بر ایمنی کلیه اماکن، ساختمانها و مستحدثات از جمله نکات شاخص مورد توجه در تدوین این لایحه بود.
وی، پیش بینی منابع درآمدی پایدار برای شهرداریها در حوزه ایمنی و پیش بینی راهکارها و ساز و کار برخورد قانونی با کلیه اماکن، ساختمانها و مستحدثات نا ایمن و رفع خطر از آنها را از دیگر نکات شاخص مورد توجه در تدوین این لایحه برشمرد.
وی در ادامه توضیح داد: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده کشور در حوزه ایمنی و خدمات آتشنشانی، وضعیت ساختمانهای ساخته شده است. چراکه تا زمان صدور پایان کار برای ساختمانها، متولی نظارت بر ایمنی آنها مشخص است؛ اما پس از ساخت و در هنگام بهرهبرداری، متولی نظارت در ایمنی مشخص نیست که در لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا این متولی مشخص شده است.
نوذرپور افزود: هم اکنون بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ایمنی کارگاه ها رسیدگی می کنند؛ اما درخصوص رسیدگی به سایر ساختمانها در هنگام بهرهبرداری متولی نظارت مشخص نیست.
وی در ادامه گفت: در پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه ایمنی شهر و روستا، مدیریت اجرایی ایمنی در سه موضوع آتشنشانی، امداد و نجات و نظارت بر ایمنی ساختمانها به صورت یکپارچه و با یک متولی واحد در نظر گرفته شده است.
نوذرپور با بیان اینکه یکی از رویکردهای قالب در این لایحه توجه به فضاهای فی مابین شهرها و روستاهاست، اضافه کرد: همچنین در این لایحه اجازه فعالیت و کمکرسانی در حوزه ایمنی و آتشنشانی برای سازمانهای آتشنشانی کلانشهرها خارج از محدوده حریم مشخص شده و برای آن منابع مالی پیشبینی شده است و بدین ترتیب آتشنشانی ها میتوانند در خارج از محدوده حریم شهرها، هنگام بروز حادثه اطفای حریق و کمکرسانی را انجام دهند.
معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین گفت: یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور طی روزهای ۸ تا ۱۵ مهر با حضور ۹۰۰ آتش نشان ورزشکار در قالب ۱۲۷ تیم از ۴۳ سازمان آتش نشانی از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برگزار می شود. مسابقات این دوره در ۸ رشته و در دو گروه مسابقات تخصصی آتش نشانان و امدادگران و مسابقات رشته های عمومی مرتبط با شغل آتش نشانان و امدادگران برگزار می شود.
وی اضافه کرد: مسابقات تخصصی آتش نشانان و امدادگران شامل شش رشته دوی ۴ در ۱۰۰ متر امدادی، دوی ۱۰۰ متر، آبرسانی با موتور پمپ، صعود و فرود (راپل) تخلیه اضطراری از ساختمان و عملیات ترکیبی امداد و اطفای آتش سوزی است. مسابقات رشته های عمومی مرتبط با شغل آتش نشانان و امدادگران هم شامل دو رشته طناب کشی و شنای استقامت به مسافت ۴۰۰ متر است.
نوذرپور، ایجاد مهارت، دقت و افزایش سرعت عمل، بالا بردن توان عملیاتی و افزایش اعتماد عمومی به توانمندی آتش نشانان و امدادگران کشور، تبادل اطلاعات و انتقال تجارب بین آتش نشانان را از جمله ازاهداف مهم برگزاری این المپیاد برشمرد.
وی همچنین گفت: تجربه سالهای گذشته نشان می دهد برگزاری این مسابقات تاثیر مثبتی در ایفای نقش حرفه ای جامعه آتش نشانان کشور داشته است.
نوذرپور افزود: پیش از این مسابقات ورزشی آتش نشانان در قالب المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور و مسابقات امداد و نجات در ارتفاع آتش نشانان کشور در دو شهر بصورت مجزا برگزار می شد ولی با برنامه ریزی های به عمل آمده یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور امسال برای نخستین بار بصورت متمرکز و به میزبانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز برگزار می شود.
وی در خاتمه گفت: یازدهمین المپیاد عملیاتی- ورزشی آتش نشانان کشور، بزرگترین رخ داد ورزشی کشور در حوزه مدیریت شهری محسوب می شود.
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