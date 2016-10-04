نعمتی مهمتر از امنیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ احمدی صبح سه‌شنبه در دیدار جمعی از مسئولان محلی شهر دوراهک از پاسگاه انتظامی این شهر به مناسبت هفته ناجا اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته شاهد بهبود وضعیت امنیتی هستیم.

وی با بیان اینکه هفته ناجا بهترین فرصت برای بازنگری عملکرد نیروی انتظامی و تقویت نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف این دستگاه است، افزود: احترام گذاشتن به نیروی انتظامی وظیفه آحاد جامعه به ویژه سازمان‌ها است.

شهردار دوراهک، پلیس را حافظ جان، مال و ناموس مردم برشمرد و اظهار داشت: سازمان‌ها در طول سال فعالیت‌های عمرانی زیادی را انجام می‌دهند که اگر خدمات و همراهی پلیس نباشد با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

احمدی، یکی از مطالبات مسئولان این شهر و شهروندان را ارتقاء پاسگاه این شهر به کلانتری عنوان کرد و خاطرنشان ساخت: خوشبختانه در شهر دوراهک از امنیت و آرامش خاصی برخوردار هستیم که این مسئله جز با تلاش و تعامل عوامل سخت‌کوش نیروی انتظامی و بسیج میسر نخواهد شد.

شهردار دوراهک ضمن قدردانی از تلاش نیروی انتظامی در برقراری امنیت این شهر، گفت: همکاری و مشارکت اجتماعی آحاد مردم با پلیس در پیشگیری از جرم، از ارکان مهم تأمین امنیت در یک اجتماع به شمار می‌رود.

فرمانده حوزه جندالله شهر دوراهک در این آیین ضمن تبریک به مناسبت هفته نیروی انتظامی به تمامی سبز پوشان جامعه گفت: وظیفه ذاتی نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیت است و این امنیت جز با همکاری و تعامل مسؤولان به وجود نمی‌آید.

عباس خیاط با بیان اینکه با نگاه کردن به آرامش و امنیتی که در اطرافمان است بیشتر متوجه نقش و تلاش شبانه‌روزی نیروهای نظامی و انتظامی خواهیم شد، افزود: ناجا این افتخار بزرگ را دارد که پاسدار ارزش‌های الهی، انسانی، امنیت و آرامش مردم باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر دوراهک، ضمن تبریک هفته ناجا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم و جامعه همواره قدردان زحمات نیروی انتظامی هستند و نیروی انتظامی با تعامل بسیار خوب و سازنده‌ای که با مسئولان شهر دوراهک دارد توانسته است امنیت را در شهر برقرار کند.

حسن دوراهکی با بیان اینکه در کشور، نیروی انتظامی به عنوان اصلی‌ترین و مهم‌ترین ارگان برقراری نظم و امنیت اجتماعی شناخته شده است اظهار داشت: رفتار و عملکرد پلیس در راستای تکریم مردم است و جامعه نیز با رعایت قوانین و هنجارهای اجتماعی نظم و امنیت را نهادینه خواهند کرد.

فرمانده پاسگاه انتظامی شهر دوراهک در این دیدار گفت: شهروندان دوراهک و روستاهای اطراف این شهر، همکاری و تعامل بسیار خوبی با نیروهای انتظامی این شهر و شهرستان دارند و آنها به عنوان یکی از نیروهای امنیتی شهر محسوب می‌شوند.

فتح الله حسنی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد نیروی انتظامی در این شهر، افزود: نیروی انتظامی با همه توان به دنبال تأمین امنیت همه جانبه در کشور و منطقه است.

فرمانده پاسگاه انتظامی شهر دوراهک با تقدیر از دستگاه‌هایی که تاکنون یاری‌گر این فرماندهی بوده‌اند، اظهار داشت: نیروی انتظامی شهر دوراهک بیدار است و با تلاش شبانه روزی تمام موارد ناامنی و ناهنجاری را رصد می‌کند و اجازه فرصت‌طلبی به مخلان امنیت را نداده و نخواهند داد.