به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، حجت الاسلام حسن ناصری‌پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، در خصوص برنامه‌های این سازمان در ایام ماه محرم با عنوان «جلوه سوگ» گفت: اجرای ویژه برنامه‌های محرم و صفر با عنوان «جلوه سوگ» گامی موثر در گسترش سبک زندگی و انتقال پیام امام حسین(ع) به نسل جدید بر می‌دارد. این ویژه برنامه در راستای گسترش و تعمیق شناخت شهروندان از الگوهای دینی، گسترش فرهنگ عاشورایی و سبک زندگی امام حسین(ع)، انتقال مفاهیم عاشورایی و تقویت باورهای نسل جوان اجرا می‌شود.

به گفته معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری برنامه‌های ویژه‌ای در میدان امام حسین(ع) از اول ماه محرم تا پایان ماه صفر با عنوان «جلوه سوگ» و در قالب‌های مختلف اجرا می‌شود. برپایی غرفه‌های فرهنگی و هنری، برگزاری مقتل‌خوانی در ظهر عاشورا، برگزاری مراسم عزاداری هیات، پیاده‌روی اربعین، اجرای نمایش میدانی، عزاداری اقوام و... از دیگر برنامه‌هایی این ایام است.

ناصری‌پور در معرفی این برنامه‌ها گفت: تلاش کرده‌ایم در ویژه برنامه‌های ماه‌های محرم و صفر گروه‌های سنی مختلف را در نظر بگیریم و از تمامی ظرفیت‌های موجود در این زمینه برای ارائه پیام عاشورا بهره ببریم.

۳۶ عنوان ویژه‌برنامه در ماه‌های محرم و صفر

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با بیان اینکه ۳۶عنوان برنامه برای دو ماه محرم و صفر از سوی این سازمان در سطح مناطق۲۲گانه و فرهنگسراهای شهر تهران تدارک دیده شده، گفت: تعدادی از این برنامه‌ها در سال گذشته نیز اجرا شده و تجربه کافی در نحوه برگزاری و استقبال خوب مردم به دست آورده‌ایم. برنامه «نوگلان حسینی» با هدف نشر فرهنگ دینی و عاشورایی و تشویق دانش‌آموزان خادم اهل بیت(ع)، برنامه «پرده عشاق» با هدف تجلیل از مفاخر حسینی و پیرغلامان هیئات مذهبی شهر تهران، برنامه «من و دوست اربعینی‌ام» با هدف ثبت لحظه‌های ناب میزبانی مردم عراق از زائران حسینی در مسیر پیاده‌روی اربعین از جمله برنامه‌هایی است که در سال گذشته نیز سابقه اجرا داشته است.

احیا سنت پرده‌خوانی عاشورایی

وی با تاکید بر تاثیر اجرای هنرهای نمایشی و همچنین احیای سنت پرده‌خوانی گفت: از جمله برنامه‌های ویژه‌ای که برای ماه‌های محرم و صفر در نظر گرفته شده است، اجرای برنامه مذهبی و دینی توسط گروه‌های منتخبی از سوگواره خمسه برای اجرای هنرهای نمایشی در دوازده میدان اصلی شهر تهران است. همچنین اجرای تعزیه با حضور شهروندان، هنرمندان و نویسندگان این حوزه در دهه اول محرم در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود. علاوه برآن در دهه‌ اول در فرهنگسرای اشراق، در دهه دوم در فرهنگسرای خاوران و ولا و در دهه سوم در فرهنگسرای رازی و خاتم به اجرای برنامه پرده‌خوانی می‌پردازند.

برپایی جلسات ادبی «محفل مقتل»

توجه به کتاب‌های تخصصی حوزه عاشورا و ویژه ماه محرم نیز بخش دیگری از برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران را در ماه‌های محرم و صفر تشکیل می‌دهد. ناصری‌پور در این باره توضیح داد: برنامه «محفل مقتل» برپایی نمایشگاه تخصصی کتاب با موضوع کتاب‌های عاشورایی ویژه ماه محرم با محوریت مقتل است که با همکاری مدیریت امور کتابخانه‌ها و ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی در فرهنگسرای شفق اجرا می‌شود. برنامه «روایت حسینی» با محوریت تولید کتاب صوتی در حوزه کودک و نوجوان با موضوع محرم است که از سوی منطقه ۱۰ و با همکاری فناوری اطلاعات و مدیریت امور کتابخانه‌ها اجرا می‌شود.

برپایی محافل پاسداشت شهدای مدافع حرم

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ادامه‌دهندگان پیام‌های عاشورایی همانند شهدای مدافع حرم نیز غافل نشده است و ویژه برنامه «کبوتران شام» ‌ را با توجه به فضای موجود در ایام محرم، منطقه هفده به پاس‌داشت مقام شهدای مدافع حرم ‌در قالب مراسمی در یکی از مساجد یا امام‌زاده‌های شهر تهران برگزار می‌کند. همچنین «فضاسازی ورزشگاه آزادی» ‌ به منظور حفظ ارزش‌های دینی مذهبی در فضای ورزشی در روز بازی فوتبال ایران و کره جنوبی و اجرای برنامه «کودکان عاشورایی» به مناسبت روز جهانی کودک و دهه اول محرم ویژه کودکان مهد و پیش دبستانی با برنامه‌های عزاداری، سینه زنی کودکان، پخت غذای نذری به همراه زیارت عاشورا توسط مادران و کودکان از دیگر برنامه‌هایی است که متناسب با برنامه‌های مناسبتی در ماه‌های محرم و صفر برگزار می‌شود.