  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۰

مقام مسئول در وزارت دفاع کره جنوبی خبر داد:

خریداری ۹۰ موشک‌ هوا به سطح «تاروس» توسط کره جنوبی

خریداری ۹۰ موشک‌ هوا به سطح «تاروس» توسط کره جنوبی

یک مقام مسئول در وزارت دفاع کره جنوبی از خریداری ۹۰ موشک‌ هوا به سطح «تاروس» توسط کره جنوبی با هدف توانمندی مقابله با تهدیدات موشکی و هسته ای کره شمالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال آزمایش هسته ای کره شمالی، همسایه جنوبی این کشور تصمیم به خرید تعداد بیشتری از موشک‌ های هوا به سطح «تاروس» (Taurus) گرفت.

یک مقام مسئول در وزارت دفاع کره جنوبی در این باره به خبرگزاری یونهاپ گفت: ارتش کره جنوبی به تازگی تصمیم گرفته است تا ۹۰ موشک «تاروس» را خریداری کند. این موشک ها توانمندی مقابله با تهدیدات موشکی و هسته ای کره شمالی را افزایش می دهند. لذا طی فرایند خرید آن ها آغاز شده است.

لازم به ذکر است، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.

کد مطلب 3787514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها