خریداری ۹۰ موشک‌ هوا به سطح «تاروس» توسط کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال آزمایش هسته ای کره شمالی، همسایه جنوبی این کشور تصمیم به خرید تعداد بیشتری از موشک‌ های هوا به سطح «تاروس» (Taurus) گرفت.

یک مقام مسئول در وزارت دفاع کره جنوبی در این باره به خبرگزاری یونهاپ گفت: ارتش کره جنوبی به تازگی تصمیم گرفته است تا ۹۰ موشک «تاروس» را خریداری کند. این موشک ها توانمندی مقابله با تهدیدات موشکی و هسته ای کره شمالی را افزایش می دهند. لذا طی فرایند خرید آن ها آغاز شده است.

لازم به ذکر است، خبرگزاری مرکزی کره شمالی (KCNA) نهم سپتامبر سال جاری اعلام کرده بود: آزمایش کره شمالی اجازه دستیابی به پتانسیل توان هسته ای و ویژگی های یک کلاهک هسته ای استاندارد که از توان نصب بر موشک های راهبردی بالستیک برخوردار باشد را به این کشور داده است.