برداشت انار در فردوس ۴۰ درصد کاهش دارد/سرمازدگی محصول

علیرضا مهمیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهار هزار و ۱۵۰ هکتار از مساحت شهرستان فردوس زیر کشت پسته است.

وی با بیان اینکه از این میزان دو هزار و ۵۰۰ هکتار بارور است، افزود: در سال جاری ۱۰ هزار تن پسته از این میزان سطح بارور برداشت شد.

مهمیز از کاهش ۳۵ درصدی برداشت پسته نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت: سرمازدگی، آفت و سال آوری پسته از عوامل کاهش برداشت در سال جاری بوده است.

وی با بیان اینکه هر کیلو پسته با هفت هزار تومان به فروش رسید، افزود: به‌طور مجموع برداشت پسته ۷۰ میلیارد تو. مان را عاید پسته کاران فردوس کرد.

پیش‌بینی برداشت ۱۵ هزار تن انار

مدیر جهاد کشاورزی فردوس با اشاره به برداشت انار در این شهرستان، بیان کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال جاری ۱۸ هزار تن انار برداشت شود.

وی با بیان اینکه این میزان نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش دارد، افزود: سال گذشته از ۳۰ هزار تن انار از باغات فردوس برداشت شد.

مهمیز با بیان اینکه سرمازدگی در فروردین‌ماه سال جاری باعث کاهش برداشت انار شده است، افزود: در حال حاضر دو هزار و ۱۵۰ هکتار از باغات فردوس زیر کشت انار است.