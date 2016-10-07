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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۴۴

مدیرکل حمل‌ونقل اردبیل اعلام کرد؛

اختصاص ۴۲۸ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اردبیلی اربعین حسینی

اختصاص ۴۲۸ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اردبیلی اربعین حسینی

اردبیل – مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان اردبیل از اختصاص ۴۲۸ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اربعین حسینی استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر جمعه در بازدید از شرکت‌های حمل‌ونقل پایانه اردبیل تصریح کرد: با توجه به ثبت‌نام بیش از ۱۰ هزار زائر از استان اردبیل برای مراسم اربعین حسینی تمهیدات لازم جهت انتقال زائران اندیشیده شده است.

وی افزود: در این مدت ۷۸ دستگاه اتوبوس نیز برای انتقال زائران به مشهد مقدس تدارک دیده شده و اقدامات لازم برای تأمین پنج دستگاه کامیون و دو دستگاه تریلی جهت انتقال نیازمندی‌های اسکان و پذیرایی در دست اجرا است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان با تأکید به نظارت و کنترل مداوم وسایل نقلیه اضافه کرد: به طور مداوم کنترل توسط مراکز معاینه فنی انجام شده و اتوبوس‌های اختصاصی از کیفیت و ایمنی مناسب برخوردار است.

رحمتی به آماده‌سازی پایانه بیله سوار برای پذیرش مسافران خارجی اربعین حسینی نیز اشاره کرد و گفت: سه شرکت خودروهای سواری در پایانه برای ارائه خدمت و نقل و انتقال مسافران مشخص شده‌اند.

وی با اشاره به آمادگی دو شرکت حمل‌ونقل از مبدأ آذربایجان افزود: با هدف خدمت‌رسانی بهینه به حج و زیارت استان پیشنهاد کردیم که زائران به جای مسافرت فردی از طریق کاروان‌ها سفر کرده و به شرکت‌های معتبر مراجعه کنند.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی استان متذکر شد: تمهیدات لازم برای اعزام زائران تدارک دیده شده و اطلاع‌رسانی گسترده به شرکت‌های حمل‌ونقل برای رعایت ضوابط و خدمت‌رسانی بهینه انجام شده است.

کد مطلب 3789465
محمد میرزایی ناطق

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