اختصاص ۴۲۸ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران اردبیلی اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر جمعه در بازدید از شرکت‌های حمل‌ونقل پایانه اردبیل تصریح کرد: با توجه به ثبت‌نام بیش از ۱۰ هزار زائر از استان اردبیل برای مراسم اربعین حسینی تمهیدات لازم جهت انتقال زائران اندیشیده شده است.

وی افزود: در این مدت ۷۸ دستگاه اتوبوس نیز برای انتقال زائران به مشهد مقدس تدارک دیده شده و اقدامات لازم برای تأمین پنج دستگاه کامیون و دو دستگاه تریلی جهت انتقال نیازمندی‌های اسکان و پذیرایی در دست اجرا است.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان با تأکید به نظارت و کنترل مداوم وسایل نقلیه اضافه کرد: به طور مداوم کنترل توسط مراکز معاینه فنی انجام شده و اتوبوس‌های اختصاصی از کیفیت و ایمنی مناسب برخوردار است.

رحمتی به آماده‌سازی پایانه بیله سوار برای پذیرش مسافران خارجی اربعین حسینی نیز اشاره کرد و گفت: سه شرکت خودروهای سواری در پایانه برای ارائه خدمت و نقل و انتقال مسافران مشخص شده‌اند.

وی با اشاره به آمادگی دو شرکت حمل‌ونقل از مبدأ آذربایجان افزود: با هدف خدمت‌رسانی بهینه به حج و زیارت استان پیشنهاد کردیم که زائران به جای مسافرت فردی از طریق کاروان‌ها سفر کرده و به شرکت‌های معتبر مراجعه کنند.

مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های مرزی استان متذکر شد: تمهیدات لازم برای اعزام زائران تدارک دیده شده و اطلاع‌رسانی گسترده به شرکت‌های حمل‌ونقل برای رعایت ضوابط و خدمت‌رسانی بهینه انجام شده است.