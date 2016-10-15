مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورای حسینی در کشورهای مختلف جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، گزارش مراسم عزاداری که در کشورهای مختلف جهان به همت نمایندگی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد،به شرح ذیل است:

بلغارستان

به همت سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان و با همکاری مرکز بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع) و تاسوعا و عاشواری حسینی برگزار شد.

این مراسم هر شب ماه محرم با حضور حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، مدیر کل پژوهش‌های اسلامی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مداح اهل بیت (ع) سید جواد هاشمی در محل رایزنی فرهنگی کشورمان و جمعی از خانواده‌های ایرانیان و مهمانانی از شیعیان کشورهای افغانستان، عراق، لبنان و شیعیان بلغارستان در قالب برنامه‌های تلاوت آیات قرآن کریم، اقامه نماز جماعت، مرثیه‌سرایی و سینه زنی برگزار شد.

محمدعلی کیانی، رایزن فرهنگی کشورمان در بلغارستان طی مصاحبه‌ای در خصوص برگزاری مراسم سوگواری حضرت امام حسین (ع) گفت: بزرگترین هدف ما نشر و گسترش فرهنگ عظیم اسلامی است و ایام محرم این فرصت را در اختیار ما نهاده تا فرهنگ عاشورا و نهضت حسینی را به جهانیان و دوستداران اهل البیت (ع) در خارج از کشور معرفی کنیم.

در بخشی دیگر، حجت الاسلام والمسلمین نهاوندی به اندیشه شناسی، شخصیت شناسی و سیره شناسی امام حسین (ع) پرداخت.

این استاد حوزه و دانشگاه توجه مراکز علمی و پژوهشی جهان و نخبگان ادیان را به قرائت منطقی و دقیق مکتب اهل بیت (ع) از اسلام در مقابل حرکت‌های بی منطق و غیر عقلانی وهابیت و داعش که هیچ تناسبی با اسلام ندارد، فرا خواند.

وی ادامه داد: اسلام حقیقی، اسلام صلح ، عقلانیت، پیشرفت و تعالی است که از دیدگاهها و نظرات دیگران استقبال می‌کند.

گفتنی است، طی دهه اول ماه محرم هر روز صبح زیارت عاشورا با حضور دیپلمات‌های ایرانی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بلغارستان قرائت شد.

افغانستان(مزار شریف)

نشست ادبی با عنوان «جوان در عصر عاشورا»، به همت انجمن علمی فرهنگی صافات و با همکاری خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در شهر مزار شریف در کتابخانه فردوسی برگزار شد.

این مراسم با حضور جمعی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان شهر مزار شریف برگزار شد که می‌توان از شاعران جوان محمد امین پویا، عبدالواحد هاتف، رئوف عنبر، حسن علی سرار، محسن راسخ، احسان هاشمی، سید احمد هاشمی، جعفر مسافر، عارف بسام و علی رضا رستگار را نام برد.

در این مراسم، به ویژگی‌های برجسته امام حسین (ع) و جوان عاشورایی اشاره شد و پس از آن، شاعران سروده‌های خود را با موضوع محرم، عاشورا و حضرت علی اکبر (ع) قرائت کردند.

هند(دهلی نو)

مراسم سوگواری امام حسین (ع) با حضور دانشجویان و عاشقان اهل بیت (ع) در شهرهای دانشجویی جنوب هند برگزار شد. رضایی نژادیان که از سوی مرکز بین المللی تبلیغ اعزام شده بود با استفاده از روایات و آیات قرآن به وجود جبهه حق و باطل در طول تاریخ اشاره و واقعه عاشورا را روشن‌ترین جدال بین حق و باطل و بزرگترین پیروزی حق بر باطل از زمان حضرت آدم (ع) تا کنون دانست.

پس از آن، مراسم روضه حضرت ابا عبدالله حسین (ع) و یاران با وفایشان و مداحی و سینه‌زنی صورت گرفت. همچنین، مجالس عزاداری با حضور و سخنرانی حجت الاسلام عالمی، مبلغ ایرانی پایان یافت.

آفریقای جنوبی

همزمان با فرارسیدن ایام دهه اول محرم، مراسمی از آغاز اول محرم تا عاشورای حسینی همزمان با حضور و سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی حسینی نیشابوری، مدیر مؤسسه آموزشی اسراء و رئیس حوزه امام حسن عسکری (ع) در پرتوریا و ژوهانسبورگ برگزار شد.

حجت الاسلام حسینی نیشابوری در این ایام در رابطه با معرفت شناسی و فلسفه قیام حسینی مباحثی را عنوان و نیز بر ذکر مصیبت برای سالار شهیدان و یاران با وفای ایشان تأکید کرد.

همچنین، در مراسم عاشورای حسینی جمع قابل توجهی از شیعیان آفریقای جنوبی به همراه دیگر ایرانیان مقیم با حضور در محل خانه ایران در ژوهانسبورگ یاد و خاطره رشادت‌های امام حسین (ع) و فلسفه قیام عاشورا را گرامی داشتند.

در مراسم عاشورا در ژوهانسبورگ پس از برگزاری زیارت عاشورا سخنرانانی به بیان دیدگاه‌ها و چرایی حادثه عاشورا پرداختند و پس از برگزاری نماز ظهر جماعت به یاد شهدای کربلا به عزاداری پرداختند.

پس از آن، حجت الاسلام والمسلمین رضایی، رئیس مرکز اسلامی آفریقا در ژوهانسبورگ به بیان فلسفه قیام امام حسین (ع) پرداخت.

از دیگر برنامه‌های رایزنی فرهنگی ایران، مراسم شام غریبان حسینی در محل مرکز اسلامی آفریقا در ژوهانسبورگ بود. در این مراسم که با حضور تعداد قابل زیادی از شیعیان و محبان اهل بیت (ع) از ملیت‌های مختلف همراه بود سخنرانی، نوحه خوانی و پذیرایی از مدعوین از بخش‌های این مراسم بود.

سوئد

آئین سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در ایالت مالموی سوئد بزرگترین شهر مسلمان نشین کشور سوئد برگزار شد. شهرمالمو در جنوب کشور سوئد میزبان جمعیت بزرگی از مسلمانان بویژه شیعیان ایرانی، عرب و افغان است که در این شهر زندگی می‌کنند. مرکز بزرگ اسلامی این شاهد برپایی بزرگترین تجمع عاشورایی با حضور شیعیان و پیروان اهل بیت (ع) است.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، رئیس دانشکده مذاهب اسلامی که در این ایام در شهر مالموی سوئد است در جلسات شبانه عاشورایی به بیان فضائل و مناقب امام حسین (ع) پرداخت.

همچنین، مراسمی در قالب قرائت قرآن کریم، سخنرانی مسائل جهانی، مرثیه سرایی و پیام‌های نهضت عاشورا در ایالت کارلستاد کشور سوئد برگزار شد.

مراسم عزاداری سالار شهیدان در ایالت یونشوپینگ کشور سوئد با حضور شیعیان این کشور برگزار شد. حجت الاسلام والمسلمین پور امینی، اعزامی از مرکز بین المللی تبلیغ به ایراد سخنرانی در خصوص نهضت حسینی و سوگواری پرداخت.

پاکستان(کویته)

به همت خانه فرهنگ ایران، مراسم عزاداری سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) در سرکنسولگری ایران برگزار شد. در این مراسم که سرکنسول کشورمان، رفیعی و تمامی ایرانیان حضور داشتند، زیارت پرفیض عاشورا و زیارت ناحیه مقدسه قرائت شد. در ادامه، نصیری مداح اعزامی به ذکر مصیبت و سینه زنی پرداخت.

گرجستان

مراسم عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در دهه اول محرم با مشارکت و برنامه‌ریزی رایزنی فرهنگی ایران در شهرهای مختلف گرجستان برگزار شد.

همچنین، روز تاسوعای حسینی دسته‌های سینه زنی عزاداری امام حسین (ع) در خیابانهای شهرهای مارنئولی، گاردبانی برپا شد که از طرف رسانه ها و شبکه های تلویزیونی گرجستان به عنوان یک حرکت ارزشمند معنوی بسیار مورد توجه قرار گرفت.

تاجیکستان

با هماهنگی و همکاری رایزنی فرهنگی و سفارت ایران در تاجیکستان، مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع)، به مدت یک هفته در مسجد سفارت کشورمان در دوشنبه با حضور عاشقان اهل بیت (ع) برگزار شد.

این مراسم هر شب با حضور سفیر و رایزن فرهنگی ایران، ایرانیان مقیم، مسئولان نهادهای ایرانی در دوشنبه و جمع کثیری از علاقه‌مندان اهل بیت (ع) با اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، قرائت زیارت عاشورا، سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا فائزی مهر آغاز و با مداحی و سینه زنی حاضران و اطعام عاشقان حاضر به پایان می رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین فائزی مهر در سخنرانی های خود با بیان برخی احکام اسلامی طبق نظر مراجع بزرگ شیعه، به بحث درباره اهمیت موضوع مقدسات در اسلام پرداخت. وی بخش دیگری از سخنان خود را به اهمیت قیام امام حسین (ع) در زنده نگه داشتن اسلام اختصاص داد.

بخش دیگری از مراسم به مداحی مداحان اهل بیت (ع) و سینه زنی و عزاداری عاشقان آن امام همام اختصاص داشت.

قطر

همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین (ع) و یاران با وفایشان، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مراسم سوگواری تاسوعای حسینی برگزار کرد.

در این مراسم پرفیض که مسئولین نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران و فرهنگیان مقیم قطر و جمعی از ایرانیان و اساتید مقیم در قطر به همراه خانواده حضور داشتند، مداح و ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و قاری بین المللی قرآن کریم محمد رضا خرمیان، میهمان ویژه و سخنران این مراسم بود.

در ادامه ایشان با اشاره به حادثه عاشورا گفت: همه حوادث تاریخی مشمول مرور زمان می شوند و بتدریج از یادها می روند و یا کم رنگ می شوند ولی واقعه عاشورا دهها قرن زنده مانده است و بلکه هرسال و هر روز بر شور آن اضافه می شود . این واقعه عظیم مورد توجه ادیان و مذاهب مختلف قرار گرفته و در سرتاسر جهان ادیان و مذاهب مختلف به آن توجه و احترام می گذارند و این بر وظیفه ما می افزاید .

در این مراسم، به بیان ویژگی‌های برجسته قیام امام حسین (ع) و یاران باوفایش پرداخته شد و در ادامه، مداحی مداحان اهل بیت(ع) در سوگ شهادت امام حسین(ع)، ابوالفضل العباس(ع) و دیگر شهدای کربلا به سینه زنی و اشک ماتم پرداختند.

همچنین، در مراکز تجمع شیعیان در حسینیه‌های (بحارنه - جهرمیها - علی قنبر - پاکستانی) در قطر از شب اول ماه محرم همانند سال‌های گذشته با شور خاصی به عزاداری حضرت اباعبدالله حسین (ع) پرداختند.

همچنین آیین مراسم شام غریبان همانند کشورمان ایران و سایر کشورها در غروب روز عاشورا بعد از نماز مغرب و عشا در فضایی آکنده از حزن و اندوه در حسینیه بحارنه و سایر حسینیه ها برگزار شد.

مالزی

به همت رایزنی فرهنگی ایران در مالزی با هماهنگی و همکاری سفارت و هیأت مذهبی ایرانیان مقیم مالزی، مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم با حضور علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت در مناطق مختلف شهر کوالالامپور و همچنین، شهرهای پینانگ و جوهور برگزار شد.

با هماهنگی به عمل آمده با مرکز بین المللی تبلیغ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نسبت به اعزام مبلغان و مداحان اهل بیت (ع) به کشور مالزی اقدام و به همبن مناسبت حجج الاسلام مرویان حسینی، سید مهدی سادات نژاد و حیدر همتی از مبلغان دینی برای ایراد سخنرانی در هیأت مذهبی ایرانیان مقیم کوالالامپور و هیأت محبان الرسول در پایتخت مالزی و هیأت آل یاسین در شهر جوهور، جهت سخنرانی و عزاداری اعزام شدند.

قرقیزستان

مراسم سوگواری عاشورای حسینی با حضور عاشقان اهل بیت (ع) در مسجد امام علی بیشکک برگزارشد. در این مراسم جمع کثیری از شیعیان آذری، افغانی، ایرانی و پاکستانی مقیم قرقیزستان حضور داشتند.

حجت الاسلام ایمانی به بررسی ریشه های نهضت حسینی پرداخت و گفت: قیام سالار شهیدان نه به خاطر حکومت بلکه برای برپا داشتن عدالت، حق، معنویت و حاکمیت اخلاق و احکام اسلامی بود.

پس از آن، سید حسین کریمی ، مداح اهل بیت (ع) به ذکر مصیبت و سینه زنی پرداخت که با استقبال پرشور شیعیان داغدار مواجه شد.

چین(پکن)

ایرانیان مقیم پکن در روزهای تاسوعا و عاشورا مراسم با شکوه نوحه خوانی و سینه زنی و عزاداری سرور و سالار شهیدان ابا عبد الله الحسین (ع) و یاران با وفایش را در نمازخانه سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن برپا کردند.

این مراسم با حضور انبوه ایرانیان مقیم پکن شامل کارکنان سفارت و نهادهای ایران، دانشجویان و بازرگانان به همراه خانواده هایشان برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین صدرالدین شریعتی به درس های انقلاب حسینی اشاره کرد. همچنین محمد شیخانی ذاکر اهل بیت (ع) اعزامی از سوی مرکز بین المللی تبلیغ در این مجالس برای سوگواران اباعبدالله الحسین (ع) مرثیه خوانی و نوحه سرایی کرد.

مراسم عزاداری دهه اول محرم، از شب اول تا شب دوازدهم این ماه در محل نمازخانه سفارت ایران برپا شد و در روز تاسوعای حسینی، مراسم عزاداری در مدرسه امام خمینی سفارت ایران با حضور مربیان و دانش اموزان و با مداحی شیخانی ذاکر اهل بیت (ع) برگزار شد.