به گزارش خبرنگار مهر، با حکم جدید رحمانی فضلی وزیر کشور برای محمد حسین مقیمی که وی را به عنوان قائم مقام خود منصوب کرد، یک مقام وزارت کشور به مهر خبر داد که به زودی معاون جدید سیاسی منصوب می شود. حال امروز وزیر کشور این خبر را تائید و از علی اصغر احمدی به عنوان جایگزین احتمالی مقیمی نام برده است.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر از علی اصغر احمدی به عنوان معاون جدید سیاسی وزیر کشور نام برده بود.

علی اصغر احمدی معاون هماهنگی و امور اجرایی نهاد ریاست جمهوری و دبیر کل جمعیت هلال احمر است که سابقه معاونت وزارت کشور را نیز در کارنامه خود دارد. وی در دولت اصلاحات دو دوره معاون انتظامی و امنیتی بوده است.

او همچنین مدتی استاندار گلستان، نماینده شاهرود در پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی، دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دبیر شورای امنیت کشور بوده‌است.