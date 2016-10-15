پرستاری از کودکان دچار بیماری های مزمن نیاز به آموزش دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، تهمینه ناجی افزود: چهاردهمین همایش پرستاری بیماری های کودکان و اولین همایش بین المللی پرستاری کودکان، با هدف ایجاد تحول در سیستم مراقبتی و ارتقاء سطح سلامت کودکان کشور به همت مرکز تحقیقات رشد و تکامل کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و با همکاری مرکز طبی کودکان برگزار می شود.

دبیر اجرایی چهاردهمین همایش پرستاری بیماری های کودکان و اولین همایش بین المللی پرستاری کودکان، گفت: نقش پرستار کودک با تاکید بر تصمیم گیری و مراقبت اخلاقی، قضاوت بالینی برای پرستاران، پرستاری از کودک، چالش ها، ارزش ها، تنگناها، فرصت ها، تروما و اورژانس، تثبیت و انتقال در بخش های کودکان، کودک خیابانی، کودک کار و سوء رفتار با کودک ، آمادگی والدین برای ترخیص و مراقبت در منزل، کار تیمی، مراقبت تسکینی و تکنیک های کنترل درد، مراقبت از مغز نوزاد نارس، مراقبت های قبل از جراحی کودک، هنر درمانی در مراقبت از کودک، مراقبت در بخش ویژه اطفال، پرستاری از دانشگاه تا بالین، احیاء در کودک، ارتباط با کودک و خانواده، مراقبت خانواده محور، مراقبت معنوی، از جمله محورهای مورد بحث در این کنگره خواهد بود.

وی افزود: کارگاه های چهاردهمین همایش پرستاری کودکان شامل ۶ کارگاه با عنوان آموزش جنسی به کودکان، کارگاه ایمنی و خطاهای دارویی، کارگاه کنترل عفونت، اوتیسم، کارگاه TPN و کارگاه HOME Ventilation است که در این ۴ روز برای پرستاران ارائه می شود.

ناجی گفت: یکی از معضلاتی که با آن روبرو هستیم در خصوص نگه داشتن کودکانی است که دارای بیماری های مزمن هستند. مثلا اگر کودکی، ۵ سال پیش بابت بیماری دیابت مراجعه می کرد الان نوع مراقبت از آن کودک متفاوت شده است و همانطور که علم پزشکی به روز شده است تمام برنامه هایی که مرتبط با آن است نیز به روز شده است، یعنی از زمانی که کودک پذیرش می شود تا زمان ترخیص از بیمارستان، باید علم به روز را برحسب آن درک کرد و به همراه بیمار آموزش دهیم.

مدیر پرستاری مرکز طبی کودکان اظهار داشت: در این بیمارستان آموزش به همراه بیمار بسیار پیشرفت داشته و براساس نوع بیماری ما موظف هستیم در مورد آن به زبان خیلی ساده اطلاعاتی را در اختیار خانواده بیمار قرار دهیم.

وی گفت: هدف ما از این آموزش ها این است که از لحظه ای که بیمار پذیرش می شود خانواده درگیر شود و هدف این است که این را به همکاران مان آگاهی دهیم که اگر خانواده در جایی نوع نگرش و پیشنهادش تداخل در کار ما ایجاد می کند نیاز به آموزش دارد و خانواده باید بداند که کاری که ما برای فرزندش انجام می دهیم به نفع بیمار است تا مداخله انجام نشود.اما متاسفانه کمبود نیروی انسانی پرستاری آنقدر زیاد است که باعث می شود آموزش به خانواده بیمار جزو آخرین قسمت های کاری قرار گیرد و هدف ما این است که به همه همکاران انتقال دهیم که درست است که برای سلامتی کودک مراقبت از جسم نیاز است اما مراقبت از روح و روان کودک هم نیاز به تیم درمانی و هم خانواده دارد.

ناجی افزود: چهاردهمین همایش پرستاری کودکان و اولین همایش بین المللی پرستاری کودکان از ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه جاری در مجموعه سالن های بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران برگزار می شود و دارای 12 امتیاز بازآموزی برای تمامی پرستاران است.