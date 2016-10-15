هیچ دانش آموزی در رودبار جنوب شلاق نخورده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، سهراب سالاری کلیپ منتشر شده در شبکه های فضای مجازی در زمینه کتک زدن به دانش آموزان مدرسه ای در این شهرستان را تکذیب کرد و گفت: هیچ دانش آموزی در این منطقه به دلیل نپرداختن پول، شلاق نخورده و همچنین از مدرسه اخراج نشده است.

وی ادامه داد: اگر هم تقاضای پرداخت مبلغی به صورت اختیاری شده است با هماهنگی شورای مدرسه و به دلیل مشکلات آموزشگاه بوده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب در زمینه کلیپ منتشر شده در فضای مجازی بیان کرد: طبق تحقیقات به عمل آمده از سازنده این کلیپ، مشخص شد این فیلم با رضایت کامل دانش آموزان در راستای جمع آوری کمک های مالی از خیرین بوده است که متاسفانه با سوء استفاده عده ای سودجو در فضای مجازی منتشر و منجر به ایجاد شایعاتی شده است.

سالاری گفت: قاضی پرونده، کلیپ جعلی منتشر شده در شبکه های فضای مجازی در زمینه ایراد ضرب دانش آموزان مدرسه ای در رودبار جنوب نسبت به انجام تحقیقات در این زمینه اقدام کرد و از تعدادی از دانش آموزان و اولیای آن ها، مدیر مدرسه و تهیه کننده کلیپ تحقیق به عمل آورد که تمام دانش آموزان به اتفاق ایراد ضرب (هشت ضربه شلاق) را تکذیب کردند.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع و حساسیت ایجاد شده در افکار عمومی، رسیدگی به این پرونده در دستور کار ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب قرار گرفت و پرونده در شعبه اول بازپرسی این دادسرا در حال رسیدگی است.

شهرستان رودبار جنوب در ۳۳۰ کیلومتری مرکز استان کرمان واقع شده است.