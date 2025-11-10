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۱۹ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۳۷

تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپ غیراخلاقی منتسب به بازیکن ملوان

تشکیل پرونده قضایی در پی انتشار کلیپ غیراخلاقی منتسب به بازیکن ملوان

رشت- دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان با اشاره به انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان در فضای مجازی گفت: پرونده‌ای در دادسرای انزلی تشکیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کمال الدین موسوی با اشاره به انتشار کلیپی مغایر با عفت عمومی منتسب به بازیکن تیم فوتبال ملوان انزلی در فضای مجازی اظهار کرد: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب انزلی در این زمینه تشکیل شده است.

وی افزود: بر اساس تحقیقات، مشخص شد که کلیپ در شهر ساری تولید شده و انتشار آن توسط یکی از عوامل فیلمبرداری صورت گرفته و بازیکن یادشده نیز با حضور در مرجع قضائی، نسبت به انتشار این کلیپ اقدام به طرح شکایت کرد.

موسوی ادامه داد: با توجه به نتایج تحقیقات، دادسرای انزلی با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، پرونده را جهت رسیدگی قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب ساری ارسال کرد.

گفتنی است؛ این بازیکن تیم فوتبال با انتشار متنی در فضای مجازی در واکنش به این اتفاق نوشت متأسفانه ویدئویی از مراسم فرمالیته من و همسرم بدون اجازه ما در فضای مجازی منتشر شده است.

این ویدئو کاملاً شخصی بوده و انتشارش بدون رضایت ما انجام شده است.

کد مطلب 6651742

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    نظرات

    • IR ۰۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
      0 0
      پاسخ
      الان که دیده همه جا پخش شده شکایت کرده خودش با چه عقلی این کار کرده بود...

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