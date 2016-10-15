  1. استانها
  2. خوزستان
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۲

شهردار شادگان:

کارایی و کیفیت از اولویت‌های اصلی پروژه‌های عمرانی شادگان است

کارایی و کیفیت از اولویت‌های اصلی پروژه‌های عمرانی شادگان است

شادگان ـ شهردار شادگان گفت: یکی از اولویت‌های اصلی در اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر شادگان کارایی و کیفیت مناسب اجرای پروژه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن مزبانی پور عصر امروز ‌شنبه در بازدید از پروژه های شهری شادگان که به همراه چند تنی از اعضای شورای شهر اظهار کرد: انجام بازدیدهای میدانی زمینه‌ساز اجرای کمی و کیفی پروژه‌های عمرانی است و این اقدام در مرتفع ساختن مشکلات شهر و شهروندان نیز موثر است.

وی افزود: بازدیدهای میدانی از روند اجرای پروژه های سطح شهر، موجب تسریع در روند خدمات‌رسانی و رفع مشکلات شهری در بازه زمانی کمتر است.

شهردار شادگان عنوان کرد: حضور مستمر در محل اجرای پروژه‌ها موجب تسریع درروند اجرای آن‌ها می‌شود و توجه هر چه بیشتر مسئولان در واحدهای مختلف را در انجام امور محوله به دنبال دارد.

مزبانی پور یادآور شد: یکی از اولویت‌های اصلی در اجرای پروژه‌های عمرانی در شهر شادگان کارایی و کیفیت مناسب اجرای پروژه‌ها است به طوری که این پروژه‌ها بتوانند در خدمت به منافع عمومی شهر بوده و سبب رفاه حال شهروندان شوند.

وی در پایان گفت: در حال حاضر پروژه های عمرانی در شهر شادگان بدون وقفه و با مدیریت جهادی در جریان است.

کد مطلب 3796253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها