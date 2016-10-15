به گزارش خبرنگار مهر، حسن مزبانی پور عصر امروز شنبه در بازدید از پروژه های شهری شادگان که به همراه چند تنی از اعضای شورای شهر اظهار کرد: انجام بازدیدهای میدانی زمینهساز اجرای کمی و کیفی پروژههای عمرانی است و این اقدام در مرتفع ساختن مشکلات شهر و شهروندان نیز موثر است.
وی افزود: بازدیدهای میدانی از روند اجرای پروژه های سطح شهر، موجب تسریع در روند خدماترسانی و رفع مشکلات شهری در بازه زمانی کمتر است.
شهردار شادگان عنوان کرد: حضور مستمر در محل اجرای پروژهها موجب تسریع درروند اجرای آنها میشود و توجه هر چه بیشتر مسئولان در واحدهای مختلف را در انجام امور محوله به دنبال دارد.
مزبانی پور یادآور شد: یکی از اولویتهای اصلی در اجرای پروژههای عمرانی در شهر شادگان کارایی و کیفیت مناسب اجرای پروژهها است به طوری که این پروژهها بتوانند در خدمت به منافع عمومی شهر بوده و سبب رفاه حال شهروندان شوند.
وی در پایان گفت: در حال حاضر پروژه های عمرانی در شهر شادگان بدون وقفه و با مدیریت جهادی در جریان است.
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