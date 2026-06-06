لزوم تسریع در اجرای فاز دوم پروژه ساحل‌ سازی رودخانه شادگان

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری عصر امروز به همراه مرتضی زاهدی شهردار شادگان در بازدید از پروژه ساحل‌سازی رود خانه شادگان با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی، اظهار کرد: روند اجرای فاز دوم پروژه ساحل‌ سازی رودخانه شادگان باید با جدیت و شتاب بیشتری دنبال شود.

وی با تأکید بر اجرای پروژه های شهری، خواستار تسریع پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های شهری شد.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: تسریع در تکمیل پروژه فاز دوم ساحل سازی رودخانه شادگان نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های عمرانی و خدماتی شهر شادگان خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این بازدید مرتضی زاهدی شهردار شادگان نیز گزارشی از آخرین وضعیت اجرایی فاز دوم پروژه ساحل‌سازی رود خانه شادگان ارائه کرد.