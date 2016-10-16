قدرت شکلات در تقویت سلامت قلب

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه براون آمریکا اطلاعات بدست آمده از آزمایشات کنترل شده بیش از ۱۱۰۰ فرد داوطلب را بررسی کردند تا تعیین کنند که ایا مصرف محصولات کاکائو حاوی ترکیبات موسوم به فلاوانول موجب بهبود برخی علائم زیستی نظیر میزان کلسترول و حساسیت فرد به انسولین می شود.

دکتر سیمین لیو در این باره می گوید: «ما دریافتیم مصرف فلاوانول کاکائو موجب کاهش «دیس لیپیدمی» (تری گلیسیریدهای افزایش یافته)، مقاومت انسولین و التهاب سیستماتیک که از فاکتورهای پرخطر اصلی بیماری های قلبی-عروقی هستند، می شود.»

البته به گفته محققان، این نتایج به آب نبات های شکلاتی یا شکلات سفید تعمیم داده نمی شود چراکه میزان افزودنی های غذایی و مواد قندی به این محصولات، به مراتب بیشتر از شکلات تلخ است، از اینرو تا حدودی فایده خود را از دست می دهند.

طبق یافته های این تحقیق، فواید ناشی از مصرف کاکائو برای کسانی قابل توجه است که روزانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ میلیگرم فلاوانول مصرف می کنند.

کسانی که مقادیر کمتر فلاوانول مصرف می کنند، شاهد افزایش قابل توجه در میزان کلسترول خوب خود هستند که در افراد مصرف کننده بالای این ماده مشاهده نشده است. در عوض افراد مصرف کننده زیاد کاکائو، فواید مقاومت انسولین و کاهش در میزان تری گلیسیرید ها را تجربه می کنند.