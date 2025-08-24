یک راه ساده برای محافظت از سلامت قلب زنان مسن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند زنانی که در طول روز بیشتر از حالت نشسته، ایستادند، پس از سه ماه بهبود قابل توجهی در فشار خون خود تجربه کردند.

محققان گفتند که به نظر می‌رسد این استراحت‌های کوتاه مدت، سلامت قلب را افزایش می‌دهد، حتی اگر زنان سطح کلی ورزش شدید خود را افزایش نداده باشند.

«شری هارتمن»، محقق ارشد و استاد بهداشت عمومی و علوم طول عمر انسان در دانشگاه کالیفرنیا-سن دیگو، در یک بیانیه خبری گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که اگرچه کمتر نشستن مفید است، اما کاهش مدت نشستن با استراحت‌های کوتاه مدت ایستادن می‌تواند از فشار خون سالم پشتیبانی کند و سلامت را بهبود بخشد.»

برای این مطالعه، محققان بیش از ۴۰۰ زن یائسه که دارای اضافه وزن یا چاقی بودند را استخدام کردند و به طور تصادفی آنها را به یکی از سه گروه تقسیم کردند. میانگین سنی این زنان نزدیک به ۶۸ سال بود.

از یک گروه خواسته شد زمان نشستن خود را کاهش دهند، از گروه دیگر خواسته شد تعداد دفعاتی که از حالت نشسته بلند می‌شوند را افزایش دهند و از گروه سوم خواسته شد طبق معمول عمل کنند. به هر سه گروه جلسات آموزشی در مورد پیری سالم ارائه شد.

زنان از دستورالعمل‌ها پیروی کردند. افراد گروه «کمتر بنشینند» در نهایت زمان نشستن خود را ۵۸ دقیقه در روز کاهش دادند و گروه «بیشتر بایستند» در مقایسه با گروه کنترل، زمان تغییر از حالت نشسته به ایستاده را ۲۶ دقیقه در روز افزایش دادند.

نتایج نشان می‌دهد که پس از سه ماه، گروه نشسته به ایستاده کاهش فشار خون سیستولیک و دیاستولیک خود را تجربه کردند:

• فشار خون سیستولیک: میزان فشار در رگ‌های خونی در طول ضربان قلب بیش از ۳ میلی‌متر بر جیوه کاهش یافت.

• فشار خون دیاستولیک: فشار در رگ‌ها بین ضربان قلب بیش از ۲ میلی‌متر بر جیوه کاهش یافت.

این کاهش‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبودند، اما محققان معتقدند که نتایج نشان می‌دهد که ایستادن بیشتر می‌تواند بر فشار خون تأثیر بگذارد.

محققان گفتند که گروه کمتر نشسته هیچ تغییر واقعی در فشار خون خود نداشتند. هیچ یک از گروه‌ها بهبودی در سطح قند خون خود تجربه نکردند.

محققان قصد دارند یک مطالعه پیگیری انجام دهند که مدت زمان بیشتری طول بکشد، با توجه به اینکه بهبودهای قابل توجه در سلامت قلب ممکن است بیش از سه ماه طول بکشد.