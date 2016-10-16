حضور فیلم مستند «بَرد» در جشنواره «ایدفا»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «بَرد» به کارگردانی حمید جعفری در بخش پانورامای جشنواره بین المللی «ایدفا» به نمایش در می آید.

«ایدفا» یکی از مهمترین جشنواره های مستند است که این سال ها به «کن» مستندسازان معروف شده است و یکی از مهمترین و بزرگترین بازارهای فروش و پخش فیلم هم در کنار آن برگزار می شود که فیلم «بَرد» در آنجا نیز عرضه خواهد شد.

این جشنواره از تاریخ ۱۶ الی ۲۷ نوامبر برابر با ۲۶ آبان الی ۷ آذر ماه در شهر آمستردام هلند برگزار می شود.

فیلم «بَرد» پیش از این در جشنواره های «ویزیون دوریل» سوئیس، «هاتداکس» تورنتو، «سیلوئت» پاریس و «آنوروآبور» کالدونیا حضور داشت و تا به حال موفق به کسب تندیس بهترین مستند کوتاه بخش مسابقه بین الملل و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی در بخش مسابقه ملی نهمین دوره جشنواره «سینماحقیقت»، جایزه بهترین مستند خلاقانه از جشنواره «ویزیون دوریل» و همینطور جایزه ویژه هیات داوران از هجدهمین جشن «سینمای ایران» شده است.

این فیلم با مدت ۲۵ دقیقه داستان زندگی زنی در خوزستان را روایت می کند که هر روز با پتک و دیلم به کوه می رود، سنگ استخراج می کند، می شکند و بار کامیون می کند و می فروشد تا معاش خانواده اش را تامین کند.

عوامل اصلی این فیلم عبارتند از کارگردان: حمید جعفری، فیلمبردار: ارسطو مداحی گیوی، تدوینگر: اسماعیل منصف، صدابردار و صداگذار: علیرضا دریادل و تهیه کننده: فاطمه فروزان علاء و حمید جعفری.