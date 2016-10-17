۱۲هزار متر مربع اراضی ملی دامغان رفع تصرف شد

سید حسین میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به وقوع شش فقره تخلف در اراضی ملی منطقه لبرود حوالی روستای آهوانو دامغان، ابراز داشت: پس از طی مراحل قانونی و برابر احکام قضایی نسبت به خلع ید، قلع و قمع، رفع تصرف و تخریب ساختمان در این منطقه از سوی متخلفان اقدام شد.

وی در تشریح این تخلفات، افزود: در راستای اجرای احکام قضایی دو فقره خلع ید، تبصره یک ماده ۵۵ به میزان 10 هزار و ۹۳۳ متر مربع و دو فقره تخریب ساختمان تخلف ماده ۵۵ به میزان ۵۵ و ۴۷ متر مربع با حضور ماموران یگان حفاظت منابع طبیعی و نماینده قانون صورت گرفت و طی آن متخلفان به مراجع قانونی ارجاع داده شدند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان همچنین گفت: در ماه گذشته نیز یک فقره ساختمان احداثی بدون مجوز در منطقه موسوم به چاله پائین در حوالی روستای آهوانو با متراژ ۵۶متر مربع نیز برابر حکم قضایی تخریب و زمین مورد نظر به انفال عمومی باز گردانده شد.

میرعماد از تشکیل پرونده برای ۳۱۵ فقره تخلف در سطح اراضی ملی دامغان طی سه سال گذشته خبر داد و بیان داشت: این تعداد تخلف از سوی یگان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کشف و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی دامغان ارسال شده است.

وی افزود: طی سه سال گذشته تاکنون ۴۰ فقره خلع ید متخلفان از اراضی ملی به میزان ۴۶ هکتار و ۱۱۷متر مربع در سطح شهرستان دامغان اجرا شده است.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری دامغان، در پاسخ به سوالی با موضوع میزان آتش سوزی مراتع نیز، گفت: ۵۴۳هزار و ۳۴۳ هکتار مرتع در شهرستان وجود دارد که طی سه سال اخیر ۱۷ هکتار و ۵۳۷ متر مربع از سطح مراتع دامغان دچار حریق شد که با حضور به موقع یگان حفاظت، نیروهای مردمی و دامداران منطقه آتش سوزی مهار شده است.