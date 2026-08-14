ثبت ۱۱۷ پرونده تخریب و تصرف اراضی ملی در سمنان؛ ۸۲ هکتار رفع تصرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی با اشاره به عملکرد ۱۶ ماهه یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان از ابتدای فروردین ۱۴۰۴ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵، اظهار داشت: نیروهای یگان حفاظت با حضور مستمر در عرصه‌های منابع طبیعی، گشت و کنترل شبانه‌روزی و برخورد قانونی با متخلفان، اقدامات گسترده‌ای را برای صیانت از اراضی ملی انجام داده‌اند.

وی ادامه داد: طی این مدت، ۱۱۷ فقره پرونده در زمینه تخریب و تصرف اراضی ملی به مساحت یک هزار و ۱۱۴.۰۷ هکتار تشکیل شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان با بیان اینکه اجرای احکام و رفع تصرف اراضی ملی از اولویت‌های یگان حفاظت است، گفت: در این مدت ۱۳ فقره تبصره یک ماده ۵۵ اجرا و یک هکتار و پنج هزار و ۸۶۵ مترمربع از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

رهایی افزود: همچنین ۵۴ فقره حکم قضایی رفع تصرف و خلع ید در استان اجرا شده که مجموع مساحت این اراضی حدود ۸۲.۰۱۸۴ هکتار بوده است.

وی از کشف ۸۵ فقره تخلف موضوع ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خبر داد و بیان کرد: در این راستا ۴۲.۱ مترمکعب چوب‌آلات، یک هزار و ۲۶ اصله چوب در قالب ۱۶ فقره و دو هزار و ۶۷۴ کیلوگرم محصولات فرعی جنگلی و مرتعی کشف و ضبط شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان همچنین به اقدامات یگان حفاظت در حوزه آموزش و آمادگی نیروها اشاره کرد و گفت: همزمان با آغاز فصل گرما و افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در عرصه‌های طبیعی، مانور اطفای حریق با مشارکت نیروهای یگان حفاظت و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد که نقش مؤثری در افزایش هماهنگی عملیاتی و آمادگی نیروها برای واکنش سریع به حوادث داشت.

رهایی با اشاره به اهمیت مسئولیت اجتماعی نیروهای منابع طبیعی خاطرنشان کرد: نیروهای یگان حفاظت در اقدامی داوطلبانه با حضور در پایگاه انتقال خون و با لباس رسمی سازمانی، خون خود را اهدا کردند تا علاوه بر حفاظت از طبیعت، در زمینه حفظ جان هموطنان نیز نقش‌آفرینی کنند.

وی مشارکت مردم را یکی از ارکان اصلی حفاظت از منابع طبیعی دانست و افزود: صیانت از عرصه‌های ملی بدون همراهی مردم امکان‌پذیر نیست؛ از این رو از شهروندان، بهره‌برداران و دوستداران طبیعت انتظار داریم هرگونه تخلف در حوزه منابع طبیعی را به‌موقع گزارش دهند و در حفاظت از سرمایه‌های ملی با مأموران یگان همکاری کنند.