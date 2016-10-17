هنوز زمانی برای مراسم آغاز سال تحصیلی تعیین نشده است

رئیس دانشگاه تهران گفت: ما آمادگی استقبال از رئیس جمهور برای مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها را داریم اما هنوز زمانی برای حضور رئیس جمهور در این مراسم مشخص نشده است.