هنوز زمانی برای مراسم آغاز سال تحصیلی تعیین نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی احمدآبادی در جمع خبرنگاران گفت: دانشگاه تهران طبق هر ساله از رئیس جمهور برای حضور در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاهها دعوت کرده است اما هنوز زمانی برای برگزاری این مراسم مشخص نشده است.
وی افزود: دانشگاه تهران آمادگی برگزاری مراسم را دارد و هر زمانی که از سوی ریاست جمهوری برای برگزاری این مراسم تعیین شود، دانشگاه تهران این مراسم را برگزار خواهد کرد.
رئیس دانشگاه تهران تصریح کرد: با توجه به اینکه مراسم آغاز سال تحصیلی یک مراسم نمادین است بنابراین هر زمانی که مشخص شود ما قادر خواهیم بود این مراسم را برگزار کنیم.
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